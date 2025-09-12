Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ba Lan bắt tay Ukraine mở 'lá chắn thép' chặn UAV Nga

Quỳnh Như

TPO - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Warsaw sẽ hợp tác chặt chẽ với Kiev nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các máy bay không người lái (UAV) của Nga, đồng thời tổ chức một cuộc gặp song phương để triển khai kế hoạch này.

uav.jpg

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Ba Lan, ông Tusk nhấn mạnh: "Đây là mối quan tâm chung của tất cả chúng ta. Nhờ tinh thần đoàn kết, không chỉ có những lời ủng hộ được đưa ra, mà còn có những cam kết cụ thể hỗ trợ trực tiếp cho Ba Lan. Tôi đã nhận được tín hiệu tích cực từ lãnh đạo Pháp, Anh, Thụy Điển và Hà Lan."

Theo Thủ tướng Tusk, Ba Lan và Ukraine sẽ phối hợp xây dựng một hệ thống phòng thủ chống UAV hiệu quả nhất. Các cuộc đàm phán và trao đổi kinh nghiệm đã được lên lịch và sẽ sớm diễn ra.

Về mặt hỗ trợ quốc tế, ông cho biết: Pháp sẽ hỗ trợ liên quan đến máy bay chiến đấu Rafale; Hà Lan đề cập đến khả năng triển khai các khẩu đội tên lửa phòng không Patriot; Anh sẽ phối hợp cùng Pháp để tăng cường năng lực phòng không cho Ba Lan.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh rằng, Ba Lan sẽ đầu tư vào các công nghệ chống UAV tiên tiến nhất hiện có và sẵn sàng chi trả cho những giải pháp hiệu quả, dựa trên khuyến nghị của quân đội: "Chi phí sẽ không phải là rào cản trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ UAV".

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết quân đội Ba Lan sẽ cử đại diện tới Ukraine để tham vấn và huấn luyện về kỹ thuật bắn hạ UAV.

Ngoài ra, theo Đài phát thanh Ba Lan RMF FM, kể từ ngày 10/9, Ba Lan đã áp dụng hạn chế lưu thông hàng không dọc biên giới với Ukraine và Belarus vì lý do an ninh quốc gia. Biện pháp này sẽ có hiệu lực đến ngày 9/12.

Quỳnh Như
Pravda
#Ba Lan #Ukraine #phòng thủ UAV #lá chắn thép #hỗ trợ quốc tế #an ninh quốc gia #chống UAV Nga

