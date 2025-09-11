Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ba Lan thông báo 'đóng cửa' tạm thời không phận miền Đông

Quỳnh Như

TPO - Ba Lan đã tuyên bố đóng cửa tạm thời không phận phía đông cho đến giữa tháng 12/2025. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh gần đây xảy ra các sự cố máy bay không người lái xâm phạm biên giới của nước này.

Đài phát thanh Ba Lan (RMF FM) thông báo, kể từ ngày 10/9 Ba Lan đã hạn chế lưu thông hàng không dọc biên giới với Ukraine và Belarus. Biện pháp này được thực hiện vì lý do an ninh quốc gia và sẽ có hiệu lực đến ngày 9/12.

f-16-polska-notam-komunikat.jpg

Việc đóng cửa không phận ảnh hưởng đến các tỉnh Lublin và Podkarpackie. Các hạn chế sẽ áp dụng cho hàng không dân dụng, trong khi các dịch vụ quân sự và khẩn cấp vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Biện pháp này nhằm đảm bảo an ninh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Chính quyền Ba Lan kêu gọi các hãng hàng không và hành khách lưu ý những thay đổi kế hoạch bay và tuân thủ các thông báo chính thức.

Cuộc điều tra về các sự cố máy bay không người lái vẫn đang được tiến hành, và Ba Lan phối hợp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo.

Được biết, vào đêm ngày 9, rạng sáng 10/9, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine. Vào thời điểm diễn ra cuộc tấn công, ít nhất 19 vật thể bay, nghi là UAV đã xâm nhập vào biên giới Ba Lan, 4 trong số đó đã bị bắn hạ.

Sau vụ việc, Ba Lan đã kích hoạt điều 4 của NATO. Điều khoản này quy định, các nước thành viên NATO có quyền yêu cầu tham vấn chung khi "toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ bên nào bị đe dọa".

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết, sau cuộc tấn công UAV, Thụy Điển đã khẩn trương gửi thêm máy bay và hệ thống phòng không tới Ba Lan. Ngoài ra, Hà Lan cũng đang cung cấp cho Ba Lan các hệ thống phòng thủ nhiều lớp gồm Patriot, Nasams và các biện pháp chống máy bay không người lái.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine, Avia.pro
#Ba Lan #đóng cửa không phận #an ninh quốc gia #UAV #xung đột Nga Ukraine #NATO #biên giới

