Ba Lan kêu gọi NATO phản ứng sau vụ máy bay không người lái xâm phạm không phận

TPO - Ba Lan viện dẫn Điều 4 của quy chế thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau hành động mà họ mô tả là "khiêu khích" từ Nga. Điều khoản này quy định về việc tham vấn trong trường hợp một thành viên của khối tin rằng an ninh của mình bị đe dọa.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu ngày 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, ông đưa ra yêu cầu trên sau khi thông báo cho các nghị sĩ về hành động nghi vi phạm không phận của Nga.

Theo ông Tusk, quân đội Ba Lan đã phát hiện tới 19 vụ vi phạm không phận riêng biệt trong hơn 7 giờ, với ít nhất 3 hoặc thậm chí là 4 máy bay không người lái bị bắn hạ.

Ông khẳng định các máy bay đến từ Belarus chứ không phải Ukraine, và mô tả vụ việc là một "hành động khiêu khích" của Nga.

Quân đội Belarus trước đó cho biết đã cảnh báo sớm cho phía Ba Lan, rằng một số máy bay không người lái được lực lượng Ukraine và Nga sử dụng để tấn công lẫn nhau "đã mất dấu do tác động của các thiết bị tác chiến điện tử của hai bên".

“Việc này đã giúp phía Ba Lan phản ứng kịp thời trước các máy bay không người lái bằng cách điều động lực lượng đang làm nhiệm vụ”, Tướng Pavel Muraveiko - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Belarus - cho biết.

Vị tướng này cho biết thêm, rằng một số máy bay lạc đã bị lực lượng phòng không Belarus chặn lại. Ông nhấn mạnh rằng việc trao đổi với Ba Lan là một phần trong hoạt động liên lạc thường xuyên về các mối đe dọa sắp xảy ra. Ba Lan cũng thường xuyên thông báo cho các quan chức Belarus về máy bay được phát hiện trong không phận Ukraine.

Nhiều quan chức Liên minh Châu Âu (EU) đã bày tỏ sự đoàn kết với Ba Lan, đổ lỗi cho Nga. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề cập đến vụ việc trong bài phát biểu "Thông điệp Liên bang" của bà tại Nghị viện Châu Âu ngày 10/9, kêu gọi tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU - Kaja Kallas - gọi đây là "vụ vi phạm không phận nghiêm trọng nhất ở châu Âu do Nga gây ra" kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, đồng thời tuyên bố rằng "có dấu hiệu cho thấy đây là hành động cố ý, không phải vô tình".

Tuần trước, cựu Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã đề cập đến vụ việc xảy ra vào tháng 11/2022, trong đó một tên lửa đánh chặn của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, khiến một cư dân địa phương thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đây là một cuộc tấn công cố ý của Nga và kêu gọi Warsaw kêu gọi trả đũa ở cấp độ NATO.

Ông Duda cho rằng giới lãnh đạo Ukraine "rõ ràng" đang cố gắng thúc đẩy NATO trực tiếp chống lại Nga, mô tả kịch bản như vậy là "giấc mơ" đối với Kiev, nhưng là điều không thể chấp nhận được đối với Ba Lan.