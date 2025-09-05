Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ba thành viên NATO từ chối gửi quân đến Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Ý, Ba Lan và Romania không có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine, ngay cả trong khuôn khổ đảm bảo an ninh sau khi có lệnh ngừng bắn, theo RBC-Ukraine.

Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết, Ý sẽ không gửi quân đến Ukraine. Tuy nhiên, Ý sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến ​​giám sát và huấn luyện bên ngoài Ukraine để góp phần chấm dứt xung đột.

Quan chức này cũng nhắc lại đề xuất về việc thiết lập một cơ chế an ninh liên minh tương tự như Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), quy định phản ứng chung trước mọi hành động gây hấn vũ trang nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên nào.

ffa60239-ba5e-4d10-b771-ccf58c9a6d89.jpg
Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Tổng thống Romania Nicusor Dan khẳng định nước này sẽ không triển khai quân đội tới Ukraine, nhấn mạnh rằng quyết định này được thống nhất với giới lãnh đạo trong nước. Đồng thời lưu ý, Bucharest sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình và sứ mệnh ổn định khu vực.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng tuyên bố Ba Lan không có kế hoạch triển khai quân đội trên lãnh thổ Ukraine, cả trong thời gian xung đột đang diễn ra và sau khi kết thúc. Thay vào đó, Warsaw sẵn sàng cung cấp hỗ trợ hậu cần và các hình thức hỗ trợ khác mà không cần sự tham gia trực tiếp của lực lượng vũ trang vào khu vực giao tranh.

Được biết, ngày 4/9, lãnh đạo của một số nước châu Âu đã gặp nhau tại Paris để thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên minh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố việc chuẩn bị đảm bảo an ninh cho Ukraine đã hoàn tất.

Sau cuộc họp, Tổng thống Macron cho biết 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine, bao gồm một lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

