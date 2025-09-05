Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Thụy Điển không loại trừ khả năng bán máy bay chiến đấu cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Thụy Điển không loại trừ khả năng bán máy bay chiến đấu Gripen hiện đại cho Ukraine. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện sau khi kết thúc xung đột với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson trong một cuộc phỏng vấn với Breaking Defense tiết lộ, Thụy Điển đang cân nhắc việc bán máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine sau khi xung đột với Nga kết thúc.

"Chúng tôi đã có những cuộc đối thoại với Ukraine và họ bày tỏ sự quan tâm đến máy bay chiến đấu Gripen… chủ yếu là Gripen E, phiên bản mới mà Thụy Điển và Brazil đang vận hành, do đó, việc mua bán trong tương lai là có thể diễn ra", ông Pal Jonson cho biết.

gripen.jpg

Bộ trưởng Jonson nhấn mạnh, việc chuyển giao máy bay phụ thuộc trực tiếp vào chiến sự ở Ukraine kết thúc khi nào, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải là sự phát triển lâu dài.

Quan chức này nói thêm rằng, việc chuyển giao máy bay phản lực Gripen C/D có thể được thảo luận và ông đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine trong chuyến thăm Kiev vào tuần trước.

Theo Breaking Defense, các đối tác phương Tây đã cam kết giúp xây dựng lại Không quân Ukraine sau khi xung đột kết thúc, mặc dù vẫn chưa rõ loại máy bay nào sẽ trở thành xương sống cho phi đội tương lai của Kiev.

Ukraine từ lâu đã tìm kiếm các máy bay chiến đấu Gripen C/D cũ hơn để tăng cường khả năng chống lại các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Nga. Tuy nhiên, vào tháng 5/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết các thành viên trong liên minh máy bay chiến đấu dành cho Ukraine yêu cầu tạm dừng xem xét chuyển giao máy bay Gripen. Hiện tại, Ukraine cần tập trung vào việc tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16. Ông nhấn mạnh rằng, việc tiếp nhận đồng thời hai loại máy bay sẽ rất khó quản lý.

Saab JAS 39 Gripen là máy bay chiến đấu đa năng, một động cơ hạng nhẹ, do Công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ Saab AB của Thụy Điển sản xuất. Saab JAS 39 Gripen thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/1988, được đưa vào phục vụ trong quân đội từ năm 1996.

Gripen có thể bay với tốc độ Mach 2 (tương đương 2.450 km/h) với trần bay 15 km. Máy bay có thiết kế 10 điểm treo, cho phép Saab JAS 39 Gripen mang theo các thiết bị trinh sát, vũ khí và thùng nhiên liệu bên ngoài.

Được trang bị hệ thống radar hiện đại, Gripen có thể theo dõi nhiều mục tiêu cả trên không và trên mặt đất với độ chính xác cao. Saab JAS 39 Gripen mang được nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất và bom dẫn đường chính xác... giúp tấn công mục tiêu ở tầm xa và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Quỳnh Như
#Thụy Điển #máy bay chiến đấu #Gripen #xung đột Nga-Ukraine #thương vụ mua bán

Xem thêm

Cùng chuyên mục