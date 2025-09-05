Thụy Điển không loại trừ khả năng bán máy bay chiến đấu cho Ukraine

TPO - Thụy Điển không loại trừ khả năng bán máy bay chiến đấu Gripen hiện đại cho Ukraine. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện sau khi kết thúc xung đột với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson trong một cuộc phỏng vấn với Breaking Defense tiết lộ, Thụy Điển đang cân nhắc việc bán máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine sau khi xung đột với Nga kết thúc.

"Chúng tôi đã có những cuộc đối thoại với Ukraine và họ bày tỏ sự quan tâm đến máy bay chiến đấu Gripen… chủ yếu là Gripen E, phiên bản mới mà Thụy Điển và Brazil đang vận hành, do đó, việc mua bán trong tương lai là có thể diễn ra", ông Pal Jonson cho biết.

Bộ trưởng Jonson nhấn mạnh, việc chuyển giao máy bay phụ thuộc trực tiếp vào chiến sự ở Ukraine kết thúc khi nào, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải là sự phát triển lâu dài.

Quan chức này nói thêm rằng, việc chuyển giao máy bay phản lực Gripen C/D có thể được thảo luận và ông đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine trong chuyến thăm Kiev vào tuần trước.

Theo Breaking Defense, các đối tác phương Tây đã cam kết giúp xây dựng lại Không quân Ukraine sau khi xung đột kết thúc, mặc dù vẫn chưa rõ loại máy bay nào sẽ trở thành xương sống cho phi đội tương lai của Kiev.

Ukraine từ lâu đã tìm kiếm các máy bay chiến đấu Gripen C/D cũ hơn để tăng cường khả năng chống lại các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Nga. Tuy nhiên, vào tháng 5/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết các thành viên trong liên minh máy bay chiến đấu dành cho Ukraine yêu cầu tạm dừng xem xét chuyển giao máy bay Gripen. Hiện tại, Ukraine cần tập trung vào việc tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16. Ông nhấn mạnh rằng, việc tiếp nhận đồng thời hai loại máy bay sẽ rất khó quản lý.