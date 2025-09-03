Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Dàn tiêm kích, oanh tạc cơ 'tung cánh' trên bầu trời Trung Quốc

Quỳnh Như

TPO - Sáng 3/9, Trung Quốc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít với sự tham gia của hàng chục nghìn người, hàng trăm thiết bị vũ khí quân sự. Tâm điểm sự kiện là màn trình diễn của hàng loạt máy bay quân sự hiện đại.

Dẫn đầu các phi đội trên không là Phi đội máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không. Dẫn đầu là máy bay cảnh báo sớm KJ-500A và tiêm kích J-16. Tiếp theo là máy bay cảnh báo sớm KJ-600 và tiêm kích J-15T.

Việc phát triển và đưa vào sử dụng các dòng máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới đã giúp Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nâng cao sức mạnh chỉ huy - kiểm soát, khả năng cảnh báo, trinh sát từ xa cũng như năng lực tấn công phối hợp.

Được hộ tống bởi máy bay chiến đấu J-16, máy bay tuần tra chống ngầm Y-9, máy bay trinh sát điện tử và gây nhiễu radar tạo thành ba đội hình chữ V.

y-20.jpg
Máy bay vận tải Y-20 của Trung Quốc.

Máy bay vận tải Y-20A và Y-20B tạo thành hai nhóm trong Đội bay vận tải. Những máy bay vận tải đa chức năng kiểu mới này được trang bị động cơ sản xuất trong nước, có tầm bay xa, tải trọng lớn và tốc độ cao.

avatar-of-video-5967043-7114.png
Đội hình máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc.

Buổi trình diễn cũng có sự xuất hiện của máy bay ném bom chiến lược H-6N, H-6K và H-6J. Những máy bay này có khả năng tấn công tầm xa, tuần tra trên diện rộng và tấn công bên ngoài khu vực phòng thủ.

tk.jpg
Đội hình tiêm kích chiến đấu.

Là một phần của phi đội trên không, các máy bay chiến đấu J-16D, J-20, J-35A, J-20S và J-20A bay theo hai nhóm.

Đội hình máy bay trên tàu sân bay bao gồm hai đội hình chữ V gồm máy bay J-15DH, J-15DT, J-35 và J-15T. Từ cất cánh bằng cầu nhảy đến cất cánh bằng máy phóng, phi đội hình này cho thấy máy bay trên tàu sân bay của Trung Quốc đã trải qua một bước phát triển nhảy vọt.

j10.jpg
Buổi trình diễn kết thúc với màn trình diễn của J-10, thả 14 vệt khói màu, tượng trưng cho 14 năm kháng chiến chống phát xít.

Kết thúc buổi trình diễn là Phi đội bay huấn luyện, gồm bảy máy bay nhào lộn J-10 bay lượn trên bầu trời Bắc Kinh.

Quỳnh Như
#máy bay Trung Quốc #tiêm kích #máy bay chiến đấu #oanh tạc cơ H-6 #tàu sân bay Trung Quốc #phi đội trên không #máy bay cảnh báo sớm #quân đội Trung Quốc #Trung Quốc duyệt binh #khí tài quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục