Dàn tiêm kích, oanh tạc cơ 'tung cánh' trên bầu trời Trung Quốc

TPO - Sáng 3/9, Trung Quốc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít với sự tham gia của hàng chục nghìn người, hàng trăm thiết bị vũ khí quân sự. Tâm điểm sự kiện là màn trình diễn của hàng loạt máy bay quân sự hiện đại.

Dẫn đầu các phi đội trên không là Phi đội máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không. Dẫn đầu là máy bay cảnh báo sớm KJ-500A và tiêm kích J-16. Tiếp theo là máy bay cảnh báo sớm KJ-600 và tiêm kích J-15T.

Việc phát triển và đưa vào sử dụng các dòng máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới đã giúp Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nâng cao sức mạnh chỉ huy - kiểm soát, khả năng cảnh báo, trinh sát từ xa cũng như năng lực tấn công phối hợp.

Được hộ tống bởi máy bay chiến đấu J-16, máy bay tuần tra chống ngầm Y-9, máy bay trinh sát điện tử và gây nhiễu radar tạo thành ba đội hình chữ V.

Máy bay vận tải Y-20 của Trung Quốc.

Máy bay vận tải Y-20A và Y-20B tạo thành hai nhóm trong Đội bay vận tải. Những máy bay vận tải đa chức năng kiểu mới này được trang bị động cơ sản xuất trong nước, có tầm bay xa, tải trọng lớn và tốc độ cao.

Đội hình máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc.

Buổi trình diễn cũng có sự xuất hiện của máy bay ném bom chiến lược H-6N, H-6K và H-6J. Những máy bay này có khả năng tấn công tầm xa, tuần tra trên diện rộng và tấn công bên ngoài khu vực phòng thủ.

Đội hình tiêm kích chiến đấu.

Là một phần của phi đội trên không, các máy bay chiến đấu J-16D, J-20, J-35A, J-20S và J-20A bay theo hai nhóm.

Đội hình máy bay trên tàu sân bay bao gồm hai đội hình chữ V gồm máy bay J-15DH, J-15DT, J-35 và J-15T. Từ cất cánh bằng cầu nhảy đến cất cánh bằng máy phóng, phi đội hình này cho thấy máy bay trên tàu sân bay của Trung Quốc đã trải qua một bước phát triển nhảy vọt.

Buổi trình diễn kết thúc với màn trình diễn của J-10, thả 14 vệt khói màu, tượng trưng cho 14 năm kháng chiến chống phát xít.

Kết thúc buổi trình diễn là Phi đội bay huấn luyện, gồm bảy máy bay nhào lộn J-10 bay lượn trên bầu trời Bắc Kinh.