Người lính

Google News

Trung Quốc trình làng vũ khí vi sóng trong cuộc duyệt binh 3/9

Quỳnh Như

TPO - Trong buổi tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, Trung Quốc một lần nữa thu hút sự chú ý của giới quân sự trong nước và quốc tế khi công bố hình ảnh về loại vũ khí vi sóng công suất cao.

Theo hình ảnh nguồn mở, hệ thống vũ khí vi sóng được lắp trên xe tải Shacman SX2400/2500 8x8 và được trang bị các mảng ăng-ten phẳng lớn kết hợp với radar. Những vũ khí này đại diện cho bước tiến mới nhất trong quá trình phát triển năng lượng định hướng của Trung Quốc, được thiết kế để vô hiệu hóa những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ máy bay không người lái (UAV).

vk.jpg
Vũ khí vi sóng của Trung Quốc xuất hiện trong buổi diễn tập duyệt binh.

Ít nhất ba phương tiện như vậy đã xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh, điều này cho thấy Trung Quốc muốn nhấn mạnh chương trình phát triển vũ khí vi sóng như một dấu mốc quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Vũ khí vi sóng là một dạng của vũ khí năng lượng định hướng, được thiết kế để phá hủy hoặc làm gián đoạn hệ thống điện tử trên máy bay không người lái của đối phương bằng cách phóng ra các chùm năng lượng vi sóng tập trung. Không giống như các hệ thống phòng không thông thường, chúng có khả năng tấn công nhanh với chi phí tương đối thấp.

Sự xuất hiện của loại vũ khí mới trong cuộc duyệt binh không chỉ là màn trình diễn công nghệ quân sự mà còn là thể hiện thế trận răn đe của Trung Quốc trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Việc Trung Quốc giới thiệu hệ thống vi sóng gắn trên xe tải phản ánh cuộc chạy đua toàn cầu trong việc triển khai các giải pháp chống UAV hiệu quả. Được biết, Mỹ cũng đang theo đuổi năng lực tương tự, trong đó Tập đoàn Raytheon đã phát triển hệ thống vi sóng công suất cao CHIMERA, một nền tảng lớn có khả năng vô hiệu hóa hàng loạt UAV.

Quỳnh Như
#vũ khí vi sóng Trung Quốc #duyệt binh 3/9 #vũ khí năng lượng định hướng #chống drone #hệ thống vũ khí quân sự #vũ khí công nghệ cao #khí tài quân sự hiện đại #tài khí quân sự #kỷ niệm 80 năm chiến thắng

