Tiêm kích Đức xuất kích chặn máy bay do thám Nga trên Biển Baltic

TPO - Hôm thứ Ba (26/8), các máy bay chiến đấu của Đức đã được điều động để chặn một máy bay trinh sát Il-20M của Nga trên Biển Baltic, Deutsche Welle (DW) đưa tin.

Theo Deutsche Welle, hai máy bay chiến đấu Eurofighter đã cất cánh từ Căn cứ không quân Rostock-Laage ở Đức để nhận dạng và "hộ tống" một chiếc Il-20 của Nga không có kế hoạch bay và không có tín hiệu thu - phát trên Biển Baltic.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ảnh minh họa.

Theo giới quan sát quân sự, những sự cố như vậy không phải là hiếm, vì máy bay quân sự Nga thường xuyên bay gần biên giới các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước đó, vào cuối tháng 6, các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Đức cũng đã được điều động từ Căn cứ không quân Laage ở bang Mecklenburg-Vorpommern để chặn một máy bay Il-20M của Nga trên Biển Baltic.

Vụ việc mới nhất này đánh dấu lần thứ 10 trong năm 2025 các máy bay chiến đấu của NATO được điều động để ứng phó với sự xuất hiện của máy bay Nga.

IL-20M là biến thể trinh sát được phát triển từ dòng máy bay IL-18 của Liên Xô. Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1968 và các quá trình hoàn tất vào năm 1969.

Máy bay có chiều dài 35,9 m, sải cánh 37,4 m, chiều cao 10,7 m. Trọng lượng rỗng 33 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 64 tấn.

IL-20M được trang bị 4 động cơ AL-20M có công suất 5.240 mã lực, cho phép hoạt động với tốc độ tối đa 675 km/h, tầm bay lên tới 6.500 km và trần bay 10.000 m.

Hiện, Nga đang duy trì hoạt động của hàng chục chiếc IL-20M cho vai trò trinh sát và áp chế điện tử.