Romania sẵn sàng cung cấp căn cứ quân sự cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Romania cho biết sẵn sàng cung cấp căn cứ quân sự cho các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một phần đóng góp nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn trước báo giới, Thủ tướng Romania Ilie Bolojan cho biết Romania sẽ không gửi quân đến Ukraine nhưng sẵn sàng cung cấp căn cứ quân sự cho các đồng minh NATO.

"Kể từ khi vấn đề hỗ trợ đảm bảo an ninh để thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine được nêu ra, Romania vẫn kiên định ít nhất hai điểm. Thứ nhất, Romania sẽ không gửi quân tới Ukraine. Thứ hai, việc cung cấp các căn cứ quân sự của Romania cho các đồng minh NATO là điều cần thiết", ông nói.

Theo Thủ tướng Ilie Bolojan, trong các cuộc thảo luận với đồng minh, xét đến tư cách thành viên NATO, các căn cứ Romania hiện đã được sử dụng cho các cuộc tuần tra trên không và tập trận chung của NATO.

ec7b4a51-678d-4e8d-b955-55dd56ba0198-2.jpg

"Hiện nay, các cuộc tuần tra trên không được thực hiện từ các sân bay của Romania, nhằm theo dõi tình hình ở Biển Đen cũng như các cuộc tập trận quân sự chung. Có thể nói, đây chính là đóng góp của Romania vào việc đảm bảo hòa bình lâu dài ở Ukraine", Thủ tướng Ilie Bolojan lưu ý.

Tuyên bố của Thủ tướng Romania được đưa ra sau khi có thông tin cho biết các nước châu Âu đang đề xuất triển khai máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tới Romania như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania tuyên bố nước này sẽ tham gia vào mọi quyết định của đồng minh liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng, cơ sở hạ tầng không quân của Romania là yếu tố quan trọng ở sườn phía đông của NATO về cả khả năng răn đe và phòng thủ.

Quỳnh Như
Pravda
#Romania #NATO #căn cứ quân sự #an ninh khu vực #Ukraine #tập trận chung #biển Đen #bảo đảm an ninh #xung đột Nga-Ukraine #đàm phán hòa bình

