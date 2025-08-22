Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga phóng tên lửa siêu thanh Zircon tấn công Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn với hàng trăm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2025, Nga triển khai tên lửa siêu thanh Zircon để tấn công Ukraine.

Không quân Ukraine đưa tin, trong đêm 20, rạng sáng ngày 21/8, Nga đã sử dụng 611 vũ khí trên không để tấn công Ukraine. Cụ thể, Nga đã phóng 574 máy bay không người lái (UAV) tấn công và mồi bẫy, 4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 19 tên lửa hành trình Kh-101, 14 tên lửa hành trình Kalibr và 1 tên lửa chưa xác định.

Theo tờ Defense Express, dựa trên việc phân tích các mảnh vỡ tên lửa trong cuộc tập kích, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, tên lửa không xác định nói trên là tên lửa siêu thanh Zircon 3M22.

"Trong báo cáo sáng ngày 21/8, Không quân Ukraine ghi nhận đây là một loại tên lửa chưa xác định do quá trình nhận dạng chưa hoàn tất. Kết quả vụ phóng sau đó được đánh giá là không thành công, mảnh vỡ của tên lửa được xác định là Zircon 3M22" tờ Defense Express viết.

zc.jpg

Theo các chuyên gia, vụ phóng Zircon được thực hiện từ tổ hợp Object-100 đặt trên bán đảo Crimea. Đây cũng là nơi Nga thực hiện tất cả các vụ phóng loại tên lửa này vào năm 2024.

Zircon thuộc dòng tên lửa hành trình siêu thanh, được phát triển bởi văn phòng thiết kế NPO Mashinostroyeniya. Tên lửa có thể được phóng bằng nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu ​​ngầm, tàu nổi cũng như các hệ thống trên đất liền.

Zircon có khả năng bay với tốc độ từ Mach 6 đến Mach 8, tầm hoạt động 400-450 km. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, những tiến bộ trong công nghệ nhiên liệu cho thấy tầm bắn xa nhất của tên lửa có thể đạt tới 1.000 km.

Tên lửa siêu thanh được trang bị đầu đạn nặng từ 300 đến 400 kg, cung cấp các tùy chọn đầu đạn linh hoạt từ chất nổ mạnh đến hạt nhân. Sự linh hoạt của tên lửa còn được bổ sung bởi khả năng trao đổi thông tin giữa hành trình bay, cho phép điều chỉnh hướng và tốc độ khi đang di chuyển.

Theo thống kê từ RBC-Ukraine, đây là lần đầu tiên trong năm 2025, Nga triển khai tên lửa siêu thanh Zircon để tấn công Ukraine. Trước đó, vào tháng 2/2024, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa này trong một cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kiev.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine, Defense Express
