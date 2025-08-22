Tổng thống Ukraine Zelensky lần đầu tiết lộ về tên lửa tầm xa nội địa mới

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine đang có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo nội địa vào mùa đông năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn trước báo giới, cho biết, việc sở hữu năng lực tên lửa tầm xa là bước ngoặt đối với Ukraine trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga.

Theo ông, tên lửa hành trình tầm xa Flamingo là thành tựu trong chương trình tên lửa của Ukraine.

Tên lửa hành trình tầm xa Flamingo..

Lãnh đạo Ukraine cho biết Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm, và mô tả đây là tên lửa "thành công nhất" mà Ukraine hiện có. Ông khẳng định tên lửa Flamingo có khả năng bay xa tới 3.000 km.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, vẫn còn quá sớm để tiết lộ thông tin chi tiết về Flamingo cho đến khi có thể sử dụng chúng với số lượng lên đến hàng trăm chiếc.



"Đến tháng 12, chúng tôi sẽ có thêm nhiều tên lửa hơn. Và đến cuối tháng 12 hoặc đầu năm sau, việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu", ông nói thêm.

Tuần trước, mạng xã hội đã lan truyền bức ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine. Theo tờ Defence Express, đây rất có thể là phiên bản tương tự hoặc bản sao hoàn chỉnh của tên lửa hành trình FP-5 của Anh.

Tên lửa này được giới thiệu có trọng lượng khoảng 6 tấn, trong đó đầu đạn nặng 1 tấn. Nó có thể hoạt động với tốc độ tối đa 950 km/h và tầm hoạt động 3.000 km.

Vũ khí tầm xa sản xuất trong nước đóng vai trò then chốt trong chiến lược quốc phòng của Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh nước này đang bị hạn chế bởi nguồn cung từ phương Tây.

Tháng 11/2024, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã sản xuất được 100 tên lửa nội địa đầu tiên. Tháng 4/2025, ông cho biết hơn 40% vũ khí được sử dụng trên tiền tuyến được sản xuất tại Ukraine, bao gồm hơn 95% máy bay không người lái được sử dụng trên chiến trường.

Vào tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này sản xuất đang trong quá trình sản xuất hàng loạt.