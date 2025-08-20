30 quốc gia phối hợp đảm bảo an ninh cho Ukraine

Phát biểu với Fox News sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thư ký NATO Mark Rutte mô tả các cuộc thảo luận diễn ra "rất thành công", đồng thời cho biết các quốc gia đang tập trung vào đảm bảo an ninh có thể có hiệu lực sau khi lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có hiệu lực.

"Trong vài tháng qua, dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Anh và tổng thống Pháp, một nhóm 30 quốc gia, bao gồm Nhật bản và Úc, đang làm việc về khái niệm đảm bảo an ninh này", ông nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Các cam kết này sẽ có hiệu lực sau khi lệnh ngừng bắn dài hạn được ký kết hoặc một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Sự tham gia của Mỹ vào sáng kiến sẽ được thảo luận trong những ngày tới.

Tổng thư ký NATO cũng cho biết thêm rằng, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, không có thỏa thuận nào về việc triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine và vai trò của Mỹ trong tiến trình này cũng không được nêu rõ.

Khi được hỏi liệu vấn đề nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine có được giải quyết hay không, ông Mark Rutt cho biết vấn đề này không được thảo luận ở Washington. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập NATO không phải là một phần của các cuộc đàm phán hiện tại.

"Lập trường chính thức của NATO kể từ hội nghị thượng đỉnh năm 2024 là có một con đường không thể đảo ngược để Ukraine gia nhập NATO... Nhưng điều chúng ta đang thảo luận ở đây không phải là tư cách thành viên NATO mà là đảm bảo an ninh theo Điều 5 cho Ukraine", ông nói thêm.

Điều 5 của Hiệp ước thành lập NATO quy định, cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào trong số 32 nước đều được coi là tấn công vào toàn bộ liên minh.



Trong một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal đưa tin, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu, một nhóm công tác sẽ được thành lập để soạn thảo dự thảo đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nhóm này sẽ do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ dẫn đầu.

Theo ấn phẩm, đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ bao gồm bốn thành phần chính: Sự hiện diện quân sự, hệ thống phòng không, cung cấp vũ khí và cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn.

