Tổng thống Mỹ điện đàm 40 phút với Tổng thống Nga giữa cuộc gặp các lãnh đạo châu Âu

TPO - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm khi ông Trump đang đón tiếp các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: The Nightly)

Trước đó, CNN đưa tin Tổng thống Trump đã tạm dừng cuộc họp ngày 18/8 tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu để nói chuyện với Tổng thống Nga Putin.

Theo ông Ushakov, cuộc gọi kéo dài 40 phút, trong đó, ông Trump đã thông báo cho Putin về các nội dung hội đàm. Hai nhà lãnh đạo cũng "thảo luận về ý tưởng xem xét khả năng nâng cao cấp độ các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Kiev", ông Ushakov nói.

Nhà lãnh đạo Nga "bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine”. Tuy nhiên, ông Ushakov không xác nhận liệu Tổng thống Putin có đồng ý tổ chức một cuộc gặp song phương hay ba bên hay không.

Ông Putin cũng cảm ơn ông Trump một lần nữa vì đã tiếp đón ông trong chuyến đi tới Alaska.

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump cho biết ông đã bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng, ông Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng đối với “"bất kỳ hình thức nào" của một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin.

Ông Zelensky trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông không muốn áp đặt điều kiện cho cuộc gặp, vì ông Putin cũng sẽ có các điều kiện của riêng mình. "Tôi tin rằng chúng tôi nên gặp nhau một cách vô điều kiện và suy nghĩ về con đường dẫn đến chấm dứt cuộc xung đột này", ông nói.