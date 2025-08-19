Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ điện đàm 40 phút với Tổng thống Nga giữa cuộc gặp các lãnh đạo châu Âu

Minh Hạnh

TPO - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm khi ông Trump đang đón tiếp các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

52b3b0acffb354ebdb721f8be42aea6e.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: The Nightly)

Trước đó, CNN đưa tin Tổng thống Trump đã tạm dừng cuộc họp ngày 18/8 tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu để nói chuyện với Tổng thống Nga Putin.

Theo ông Ushakov, cuộc gọi kéo dài 40 phút, trong đó, ông Trump đã thông báo cho Putin về các nội dung hội đàm. Hai nhà lãnh đạo cũng "thảo luận về ý tưởng xem xét khả năng nâng cao cấp độ các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Kiev", ông Ushakov nói.

Nhà lãnh đạo Nga "bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine”. Tuy nhiên, ông Ushakov không xác nhận liệu Tổng thống Putin có đồng ý tổ chức một cuộc gặp song phương hay ba bên hay không.

Ông Putin cũng cảm ơn ông Trump một lần nữa vì đã tiếp đón ông trong chuyến đi tới Alaska.

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump cho biết ông đã bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng, ông Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng đối với “"bất kỳ hình thức nào" của một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin.

ap25230840801153.jpg
Ông Zelensky trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông không muốn áp đặt điều kiện cho cuộc gặp, vì ông Putin cũng sẽ có các điều kiện của riêng mình. "Tôi tin rằng chúng tôi nên gặp nhau một cách vô điều kiện và suy nghĩ về con đường dẫn đến chấm dứt cuộc xung đột này", ông nói.

Pháp đề xuất cuộc gặp bốn bên

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác hôm 18/8, đã đề xuất một cuộc họp bốn bên trong tương lai về Ukraine, bao gồm cả châu Âu.

Ông nói rằng ý tưởng về một cuộc họp ba bên - bao gồm Mỹ, Nga và Ukraine - là "rất quan trọng, bởi vì đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề”. Nhưng ông đề xuất châu Âu cũng nên tham gia, mà không nêu rõ nước nào sẽ đại diện cho châu Âu.

“Chúng ta cần có một cuộc họp bốn bên, bởi vì khi chúng ta nói về đảm bảo an ninh, chúng ta đang nói về an ninh của toàn bộ lục địa châu Âu", ông Macron phát biểu.” Đây là lý do vì sao tất cả chúng ta đều phải đoàn kết với Ukraine”.

Minh Hạnh
RT, CNN
#Nga #Mỹ #Ukraine #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #điện đàm #Nhà Trắng #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Xem thêm

Cùng chuyên mục