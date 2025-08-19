Tổng thống Mỹ điện đàm 40 phút với Tổng thống Nga giữa cuộc gặp các lãnh đạo châu Âu

Trước đó, CNN đưa tin Tổng thống Trump đã tạm dừng cuộc họp ngày 18/8 tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu để nói chuyện với Tổng thống Nga Putin.
Theo ông Ushakov, cuộc gọi kéo dài 40 phút, trong đó, ông Trump đã thông báo cho Putin về các nội dung hội đàm. Hai nhà lãnh đạo cũng "thảo luận về ý tưởng xem xét khả năng nâng cao cấp độ các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Kiev", ông Ushakov nói.
Nhà lãnh đạo Nga "bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine”. Tuy nhiên, ông Ushakov không xác nhận liệu Tổng thống Putin có đồng ý tổ chức một cuộc gặp song phương hay ba bên hay không.
Ông Putin cũng cảm ơn ông Trump một lần nữa vì đã tiếp đón ông trong chuyến đi tới Alaska.
Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump cho biết ông đã bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.
Trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng, ông Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng đối với “"bất kỳ hình thức nào" của một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin.
Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông không muốn áp đặt điều kiện cho cuộc gặp, vì ông Putin cũng sẽ có các điều kiện của riêng mình. "Tôi tin rằng chúng tôi nên gặp nhau một cách vô điều kiện và suy nghĩ về con đường dẫn đến chấm dứt cuộc xung đột này", ông nói.
Pháp đề xuất cuộc gặp bốn bên
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác hôm 18/8, đã đề xuất một cuộc họp bốn bên trong tương lai về Ukraine, bao gồm cả châu Âu.
Ông nói rằng ý tưởng về một cuộc họp ba bên - bao gồm Mỹ, Nga và Ukraine - là "rất quan trọng, bởi vì đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề”. Nhưng ông đề xuất châu Âu cũng nên tham gia, mà không nêu rõ nước nào sẽ đại diện cho châu Âu.
“Chúng ta cần có một cuộc họp bốn bên, bởi vì khi chúng ta nói về đảm bảo an ninh, chúng ta đang nói về an ninh của toàn bộ lục địa châu Âu", ông Macron phát biểu.” Đây là lý do vì sao tất cả chúng ta đều phải đoàn kết với Ukraine”.