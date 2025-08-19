Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga tặng mô tô cho một công dân Mỹ trong chuyến thăm Alaska

Minh Hạnh

TPO - Một người đàn ông ở thành phố Anchorage (Alaska, Mỹ) đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng một chiếc xe mô tô mới khi ông Putin đến Alaska gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

5-pic4-zoom-1500x1500-78800-1.jpg
Ông Mark Warren và chiếc mô tô hiệu Ural. (Ảnh: Channel 1)

Theo Reuters, người đàn ông may mắn nói trên là ông Mark Warren.

Ông Andrei Ledenev - một nhân viên Đại sứ quán Nga tại Mỹ - đã trao cho ông Warren chìa khóa chiếc mô tô mới hiệu Ural tại bãi đậu xe của khách sạn Anchorage, nơi phái đoàn Nga lưu trú trong chuyến thăm Mỹ.

“Đây là một món quà cá nhân từ Tổng thống Nga”, ông Ledenev nói với ông Warren.

Nhận chiếc xe mới, ông Warren hào hứng lái thử với ông Ledenev ngồi phía sau. “Tôi thích chiếc xe cũ của mình, nhưng rõ ràng chiếc này tốt hơn nhiều. Tôi không nói nên lời, nó thật tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều”, ông nói.

Món quà bất ngờ từ nhà lãnh đạo Nga được trao cho ông Warren sau khi các phóng viên kênh truyền hình nhà nước Nga Channel 1 phỏng vấn ông Warren trên đường phố Anchorage.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện hôm 11/8, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Các phóng viên đã đã tình cờ bắt gặp ông Warren cùng chiếc xe mô tô của mình, được sản xuất bởi Ural, hãng xe có nhà máy đầu tiên được thành lập vào năm 1941 tại nơi khi đó là Liên Xô.

Ông Warren nói với phóng viên của Channel 1, rằng ông đã phải vật lộn để tìm kiếm phụ tùng thay thế cho chiếc xe, bao gồm cả bộ khởi động mới, vì các hạn chế liên quan đến các lệnh trừng phạt.

"Vậy theo ông, nếu họ giải quyết được xung đột Nga - Ukraine ở hội nghị thượng đỉnh Alaska, thì sẽ tốt hơn chứ?”, phóng viên hỏi ông Warren.

“Đúng vậy”, ông trả lời.

cda702b0e87a433359812dc3864a91fe-1.jpg
(Ảnh: Reuters)

Truyền thông Nga coi món quà này là biểu tượng cho thiện chí của Mátxcơva.

Hãng Ural, có trụ sở chính tại bang Washington, đã rút toàn bộ hoạt động sản xuất khỏi Nga sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Xe mô tô của Ural hiện được sản xuất tại Petropavl, Kazakhstan.

Cũng trong chuyến thăm Alaska hôm 15/8, Tổng thống Nga Putin đã tặng biểu tượng Chính thống giáo Nga cho Tổng Giám mục Alexy của Sitka và Alaska. Đổi lại, ông Putin được tặng một biểu tượng Thánh Herman của Alaska.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Alaska #hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #xe mô tô

Xem thêm

Cùng chuyên mục