Tổng thống Nga tặng mô tô cho một công dân Mỹ trong chuyến thăm Alaska

TPO - Một người đàn ông ở thành phố Anchorage (Alaska, Mỹ) đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng một chiếc xe mô tô mới khi ông Putin đến Alaska gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Mark Warren và chiếc mô tô hiệu Ural. (Ảnh: Channel 1)

Theo Reuters, người đàn ông may mắn nói trên là ông Mark Warren.

Ông Andrei Ledenev - một nhân viên Đại sứ quán Nga tại Mỹ - đã trao cho ông Warren chìa khóa chiếc mô tô mới hiệu Ural tại bãi đậu xe của khách sạn Anchorage, nơi phái đoàn Nga lưu trú trong chuyến thăm Mỹ.

“Đây là một món quà cá nhân từ Tổng thống Nga”, ông Ledenev nói với ông Warren.

Nhận chiếc xe mới, ông Warren hào hứng lái thử với ông Ledenev ngồi phía sau. “Tôi thích chiếc xe cũ của mình, nhưng rõ ràng chiếc này tốt hơn nhiều. Tôi không nói nên lời, nó thật tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều”, ông nói.

Món quà bất ngờ từ nhà lãnh đạo Nga được trao cho ông Warren sau khi các phóng viên kênh truyền hình nhà nước Nga Channel 1 phỏng vấn ông Warren trên đường phố Anchorage.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện hôm 11/8, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Các phóng viên đã đã tình cờ bắt gặp ông Warren cùng chiếc xe mô tô của mình, được sản xuất bởi Ural, hãng xe có nhà máy đầu tiên được thành lập vào năm 1941 tại nơi khi đó là Liên Xô.

Ông Warren nói với phóng viên của Channel 1, rằng ông đã phải vật lộn để tìm kiếm phụ tùng thay thế cho chiếc xe, bao gồm cả bộ khởi động mới, vì các hạn chế liên quan đến các lệnh trừng phạt.

"Vậy theo ông, nếu họ giải quyết được xung đột Nga - Ukraine ở hội nghị thượng đỉnh Alaska, thì sẽ tốt hơn chứ?”, phóng viên hỏi ông Warren.

“Đúng vậy”, ông trả lời.

(Ảnh: Reuters)

Truyền thông Nga coi món quà này là biểu tượng cho thiện chí của Mátxcơva.

Hãng Ural, có trụ sở chính tại bang Washington, đã rút toàn bộ hoạt động sản xuất khỏi Nga sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Xe mô tô của Ural hiện được sản xuất tại Petropavl, Kazakhstan.

Cũng trong chuyến thăm Alaska hôm 15/8, Tổng thống Nga Putin đã tặng biểu tượng Chính thống giáo Nga cho Tổng Giám mục Alexy của Sitka và Alaska. Đổi lại, ông Putin được tặng một biểu tượng Thánh Herman của Alaska.