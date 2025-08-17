Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Donald Trump muốn tổ chức hội nghị ba bên Mỹ - Nga - Ukraine vào tuần tới?

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sớm nhất là vào tuần tới, theo Axios và CNN.

skynews-trump-zelenskyy-putin-68.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Sky News)

Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Trump đã gặp Tổng thống Nga Putin tại Anchorage (Alaska), trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Ông Trump mô tả các cuộc đàm phán là "nồng ấm", trong khi ông Putin gọi đây là cuộc trò chuyện "thẳng thắn" và "thực chất".

Sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, ông Trump và ông Zelensky đã có một cuộc điện đàm được giới truyền thông mô tả là "không dễ dàng".

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tham gia cuộc điện đàm, trong đó lãnh đạo Mỹ nói rằng "ông muốn sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky sớm nhất là vào thứ Sáu tuần tới (22/8)”, theo Axios.

CNN sau đó đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết ít nhất một nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ tham gia cuộc hội đàm tại Washington với ông Zelensky ngày 18/8, mặc dù vẫn chưa rõ là ai.

Tổng thống Trump đã xác nhận cuộc gặp tại Phòng Bầu dục với ông Zelensky trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Nga Putin, có khả năng diễn ra sau đó. Ông nói thêm rằng mục tiêu nên là một thỏa thuận hòa bình chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời, "điều thường không được duy trì".

Tổng thống Nga Putin không loại trừ khả năng gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Ukraine Zelensky, nhưng ông nhấn mạnh rằng cuộc gặp này chỉ nên được tiến hành sau khi hoàn tất quá trình đàm phán. Mátxcơva cũng đặt câu hỏi về thẩm quyền ký kết các thỏa thuận của ông Zelensky, lưu ý rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào năm ngoái và không có cuộc bầu cử mới nào được tổ chức vì lệnh thiết quân luật.

Minh Hạnh
CNN, Axios
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #xung đột Nga - Ukraine #hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ #Alaska

