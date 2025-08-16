Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, Tổng thống Ukraine đến Washington vào tuần tới

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm dài hơn 90 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu. Sau cuộc điện đàm, ông Zelensky tuyên bố sẽ đến Washington vào đầu tuần tới.

ui871m0g-trump-zelensky-reuters.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky để thông báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin.

Sau đó, ông đã nói chuyện với các lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng lãnh đạo Đức, Phần Lan, Ba Lan, Ý và Anh.

Ông Trump thực hiện các cuộc điện đàm khi trên đường trở về Washington từ Alaska. Thời gian điện đàm kéo dài hơn 90 phút.

Sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố trên Telegram rằng ông sẽ đến Washington vào tuần tới để hội đàm trực tiếp với lãnh đạo Mỹ.

"Tổng thống Trump đã thông báo cho tôi về cuộc gặp của ông với lãnh đạo Nga, về những điểm chính của cuộc trò chuyện", ông Zelensky nói. "Tôi sẽ thảo luận tất cả các chi tiết về việc chấm dứt giao tranh với Tổng thống Trump tại Washington vào ngày 18/8. Cảm ơn vì lời mời".

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska đã kết thúc mà hai bên không đạt được thỏa thuận nào rõ ràng nhằm giải quyết hoặc tạm dừng xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, cả ông Trump và ông Putin đều mô tả các cuộc đàm phán là hiệu quả.

Minh Hạnh
Reuters
