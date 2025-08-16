Tổng thống Nga, Mỹ hài lòng với cuộc hội đàm tại Alaska

TPO - Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc rạng sáng 16/8 kéo dài hơn hai tiếng rưỡi, là cuộc gặp trực tiếp dài nhất giữa hai nhà lãnh đạo, vượt qua hội nghị thượng đỉnh trước đó tại Helsinki (Phần Lan) năm 2018.

Quang cảnh cuộc họp báo chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin mô tả các cuộc đàm phán là “mang tính xây dựng và hữu ích”, được tổ chức trong bầu không khí “tôn trọng lẫn nhau”.

"Tình hình ở Ukraine liên quan đến những mối đe dọa cơ bản đối với an ninh Nga”, ông Putin nói.

Mặc dù Nga quan tâm đến việc chấm dứt những gì đang xảy ra ở Ukraine, nhưng “chúng tôi tin rằng để giải quyết vấn đề một cách lâu dài và bền vững, cần phải loại bỏ tất cả những gốc rễ, những nguyên nhân chính của cuộc xung đột đó".

"Cần xem xét tất cả những lo ngại chính đáng của Nga và khôi phục sự cân bằng an ninh ở châu Âu, cũng như trên toàn thế giới. Và tôi đồng ý với Tổng thống Trump, như ông ấy đã nói hôm nay, rằng an ninh của Ukraine cũng cần được đảm bảo", ông Putin tiếp tục.

"Tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để giải quyết vấn đề này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận mà chúng ta đã đạt được sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu đó và sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine".

Đặc biệt, Mátxcơva hy vọng “Kiev và các nước châu Âu sẽ nhìn nhận tất cả những điều này một cách xây dựng, và sẽ không tạo ra bất kỳ trở ngại nào để ngăn cản tiến trình”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin cho biết, ông có thể khẳng định rằng nếu ông Trump làm tổng thống Mỹ vào năm 2022, sẽ không có xung đột ở Ukraine.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp rất hiệu quả, thảo luận nhiều vấn đề, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào.

Dù vậy, ông khẳng định phái đoàn hai nước đã đạt được những tiến triển đáng kể và nhấn mạnh rằng ông có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin.

Tổng thống Trump lưu ý, rằng điều quan trọng nhất là các bên có cơ hội tốt để đạt được hòa bình, và ông bày tỏ hy vọng sớm gặp lại ông Putin. Theo ông Trump, Tổng thống Nga cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột này giống như ông.

Nói bằng tiếng Anh, Tổng thống Nga Putin mời ông Trump đến Mátxcơva cho vòng đàm phán tiếp theo. Ông Trump trả lời rằng “điều đó có thể xảy ra”.

Tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo đều đưa ra tuyên bố nhưng không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Hai lãnh đạo bắt tay...

...và rời đi mà không trả lời câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, cuộc họp báo chung kéo dài vài phút.

Đến thời điểm hiện tại, kết quả cụ thể của cuộc hội đàm vẫn chưa được công bố.

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có nhiều cuộc gọi cần thực hiện sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin. Trong đó bao gồm các cuộc điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương (NATO), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức liên quan khác.

"Tôi sẽ bắt đầu thực hiện một vài cuộc gọi và thông báo cho họ biết những gì đã xảy ra", ông Trump nói với các phóng viên.