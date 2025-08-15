Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin kết thúc

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm lúc khoảng 3h ngày 16/8 (giờ Việt Nam) tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson (bang Alaska, Mỹ). Cuộc gặp chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Hình ảnh được các hãng tin chia sẻ cho thấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi cạnh nhau trong phòng họp, các phái đoàn ngồi hai bên.

Sau lưng họ là một tấm phông nền màu xanh có in dòng chữ "Theo đuổi Hòa bình".

Trong cuộc tiếp xúc ngắn với báo giới trước cuộc hội đàm, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi cho hai nhà lãnh đạo, nhưng không nhận được câu trả lời nào.

"Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn", ông Trump nói.

Sau đó, các phóng viên nhanh chóng được mời ra khỏi phòng.

Đêm 15/8 (giờ Việt Nam), chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp xuống sân bay Alaska dưới sự chào đón của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: RT)

Lúc 5h sáng 16/8 (giờ Việt Nam), Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Dan Scavino cho biết cuộc gặp kín giữa ông Trump và ông Putin hiện đã kéo dài hơn hai tiếng rưỡi.

Kết thúc hội đàm, chuẩn bị họp báo

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin kéo dài hơn hai tiếng rưỡi, là cuộc gặp trực tiếp dài nhất giữa hai nhà lãnh đạo, vượt qua hội nghị thượng đỉnh trước đó tại Helsinki năm 2018.

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin mô tả các cuộc hội đàm là “mang tính xây dựng và hữu ích”, được tổ chức trong bầu không khí “tôn trọng lẫn nhau”.

"Nga thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột Ukraine và đảm bảo một giải pháp lâu dài cho Ukraine", ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Putin cho biết, ông có thể khẳng định rằng nếu ông Trump làm tổng thống Mỹ vào năm 2022, sẽ không có xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp rất hiệu quả, thảo luận nhiều vấn đề, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào.

Dù vậy, ông khẳng định phái đoàn hai nước đã đạt được những tiến triển đáng kể, và nhấn mạnh rằng ông có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Nga Putin.

Hội đàm hữu ích, mang tính xây dựng

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Vladimir Putin mô tả các cuộc hội đàm là “mang tính xây dựng và hữu ích”, được tổ chức trong bầu không khí “tôn trọng lẫn nhau”.

Quang cảnh cuộc họp báo chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tình hình ở Ukraine liên quan đến những mối đe dọa cơ bản đối với an ninh Nga”, ông Putin nói.

Mặc dù Nga quan tâm đến việc chấm dứt những gì đang xảy ra ở Ukraine, nhưng “chúng tôi tin rằng để giải quyết vấn đề một cách lâu dài và bền vững, cần phải loại bỏ tất cả những gốc rễ, những nguyên nhân chính của cuộc xung đột đó".

Tổng thống Vladimir Putin: Cuộc hội đàm mang tính xây dựng và hữu ích.

Tổng thống Putin cho biết, ông có thể khẳng định rằng nếu ông Trump làm tổng thống Mỹ vào năm 2022, sẽ không có xung đột ở Ukraine.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp rất hiệu quả, thảo luận nhiều vấn đề, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào.

Dù vậy, ông khẳng định phái đoàn hai nước đã đạt được những tiến triển đáng kể và nhấn mạnh rằng ông có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin.

Tổng thống Donald Trump: Tổng thống Putin cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột này.

Tổng thống Trump lưu ý, rằng điều quan trọng nhất là các bên có cơ hội tốt để đạt được hòa bình, và ông bày tỏ hy vọng sớm gặp lại ông Putin. Theo ông Trump, Tổng thống Nga cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột này giống như ông.

Nói bằng tiếng Anh, Tổng thống Nga Putin mời ông Trump đến Mátxcơva cho vòng đàm phán tiếp theo. Ông Trump trả lời rằng “điều đó có thể xảy ra”.

Tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo đều đưa ra tuyên bố nhưng không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 6 đến 7 giờ đồng hồ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đến Anchorage (Alaska) đúng 11h (giờ địa phương) và được Tổng thống Mỹ Trump chào đón khi xuống máy bay.

Trong chuyến bay kéo dài 4 giờ từ thành phố Magadan của Nga đến Anchorage, ông Putin sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét tất cả các vấn đề được đưa vào chương trình nghị sự của các cuộc hội đàm.

Các vấn đề này bao gồm xung đột Ukraine, cũng như các vấn đề trong quan hệ song phương Nga - Mỹ, các dự án kinh tế chung tiềm năng, và các vấn đề khu vực, quốc tế khác.

Theo ông Peskov, hội nghị thượng đỉnh có thể kéo dài từ 6 đến 7 giờ, và Mátxcơva hy vọng cuộc họp sẽ hiệu quả.

Ông cũng tuyên bố, cuộc gặp trực tiếp giữa hai tổng thống sẽ có sự góp mặt của các trợ lý.

Chuyên cơ Không lực Một hạ cánh xuống Alaska

Nhà Trắng cho biết hội nghị sẽ diễn ra theo hình thức mỗi bên ba người tham gia, bao gồm hai nhà lãnh đạo và hai quan chức tháp tùng.

Hai quan chức Mỹ dự họp cùng Tổng thống Mỹ Trump là Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên không chính thức của ông Trump với ông Putin, ông Steve Witkoff.

Các phóng viên và binh lính bên ngoài căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Alaska, ngày 15/8.

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton gửi thông điệp đến ông Trump

"Nếu ông Donald Trump đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine mà không buộc Ukraine phải nhượng lãnh thổ, tôi sẽ đích thân đề cử ông ấy cho giải Nobel Hòa bình", cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton viết trên mạng xã hội X.

Ông Trump từng nói thỏa thuận hòa bình có thể sẽ đòi hỏi Nga và Ukraine trao đổi lãnh thổ.

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ảnh: AP



Bà Clinton - đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 – nhắn nhủ tổng thống đương nhiệm: "Ông ấy không đến để gặp một người bạn. Ông ấy sắp gặp một kẻ thù".

Ông Trump từ lâu đã thể hiện mong muốn nhận được giải Nobel Hoà bình danh giá. Một số nước đã đề cử nhà lãnh đạo Mỹ cho giải thưởng này.



Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một trên đường tới Anchorage, Tổng thống Trump cho biết: “Tổng thống Nga Putin là một người thông minh, đã hoạt động chính trị trong thời gian dài, và tôi cũng vậy. Chúng tôi có sự hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau từ cả hai phía và tôi cho rằng sẽ có những diễn biến tích cực”. Tổng thống Trump thừa nhận, mối quan hệ cá nhân giữa nguyên thủ hai nước có thể góp phần tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm giải pháp đối với những vấn đề đang gây chia rẽ trong cộng đồng quốc tế.

Ông Trump nói Mỹ có thể bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng không phải NATO

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường đến Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng "có khả năng" Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine cùng với các cường quốc châu Âu, "nhưng không phải dưới hình thức NATO".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng việc Ukraine có nhượng đất cho Nga hay không tùy thuộc vào Kiev. "Tôi nghĩ họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn", ông nói.

"Tôi không đến đó để đàm phán cho Ukraine. Tôi đến đó để đưa họ vào bàn đàm phán”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Trump điện đàm với Tổng thống Belarus

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông vừa có "cuộc trò chuyện tuyệt vời" với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.

Ông cho biết cuộc trò chuyện "tốt đẹp" của họ nói đến chuyến thăm của Tổng thống Putin, về việc thả một số tù nhân vào đầu năm nay và trong tương lai. Ông không cho biết thông tin cụ thể.

Hãng thông tấn Belarus BelTA đưa tin, ông Lukashenko mời ông Trump và gia đình thăm Minsk, và nhà lãnh đạo Mỹ đã chấp nhận lời mời này.

Tổng thống Lukashenko là một đồng minh lâu năm của Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo cầm quyền suốt 3 thập kỷ đã cho phép Nga dùng lãnh thổ của mình để triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine năm 2022.

Belarus cũng là nơi Nga duy trì lực lượng đồn trú và vũ khí, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Ukraine trông cậy vào Mỹ

Phát biểu ngày 15/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Kiev sẽ “trông cậy vào Mỹ” trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Điều quan trọng là cuộc gặp này sẽ mở ra một con đường thực sự hướng tới một nền hòa bình công bằng, và một cuộc thảo luận thực chất giữa các nhà lãnh đạo theo hình thức ba bên - Ukraine, Mỹ và Nga", ông Zelensky tuyên bố.

"Đã đến lúc chấm dứt xung đột, và Nga phải thực hiện các bước cần thiết. Chúng tôi trông cậy vào Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng, như mọi khi, làm việc hiệu quả nhất có thể", ông nói, cho biết thêm rằng ông đang chờ đợi một báo cáo tình báo về "ý định hiện tại của phía Nga và sự chuẩn bị của họ cho cuộc gặp ở Alaska".

Theo Tổng thống Zelensky, các lực lượng Ukraine đang chống lại nỗ lực của lực lượng Nga nhằm giành được chỗ đứng tại thành phố Pokrovsk, thuộc Donetsk.

Ông cũng cho biết, Ukraine đã quyết định tăng cường bảo vệ thị trấn Dobropillia và các khu vực khác ở Donetsk.

Tổng thống Putin gửi thông điệp trên đường đến Alaska

Theo hãng thông tấn Nga Interfax, trên đường đến TP Anchorage thuộc bang Alaska, Tổng thống Putin đã dừng chân ở TP Magadan thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp thống đốc vùng và đặt hoa tại đài tưởng niệm nơi tôn vinh sự hợp tác giữa Liên Xô và Mỹ thời Thế chiến II.

Magadan được đánh giá là một lựa chọn thú vị cho chặng dừng chân của Tổng thống Putin trước khi đến Anchorage.

Tình cảm của người Alaska dành cho Nga thay đổi từ khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Hội đồng thành phố Anchorage đã quyết định đình chỉ mối quan hệ kết nghĩa kéo dài 3 thập kỷ với Magadan.

Phái đoàn Nga do Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn đầu, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và đặc phái viên kinh tế của tổng thống Kirill Dmitriev - người đóng vai trò chủ chốt trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine.

Phái đoàn Mỹ do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe, Đặc phái viên về Ukraine và Trung Đông Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Quang cảnh nơi nghỉ của phái đoàn Nga. (Nguồn: RT)

Tổng thống Mỹ lên đường đến Alaska

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Căn cứ Liên hợp Andrews, hướng đến Alaska, nơi ông sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo thông tin của Nhà Trắng, ông Trump sẽ tham dự cuộc họp song phương và dự kiến sẽ rời thành phố Anchorage để trở về Washington lúc 9h45 ngày 16/8 (giờ Việt Nam).

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường đến Alaska. (Ảnh: Reuters)

Nga có lập trường rõ ràng

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - hiện đã có mặt tại Alaska - từ chối đưa ra suy đoán về kết quả cụ thể.

“Chúng tôi không dự đoán trước bất cứ điều gì. Chúng tôi có những lập luận, lập trường rõ ràng, và chúng tôi sẽ trình bày lập trường của mình”, ông nói.

Bộ trưởng nói thêm, rằng Mátxcơva và Washington "đã làm được nhiều điều" trong các chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Nga. Vị quan chức này đã đến Nga năm lần kể từ khi ông Trump nhậm chức.

“Ông Witkoff đã hành động thay mặt Tổng thống Trump. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể tiếp tục cuộc đối thoại hữu ích này”, ông Lavrov nói.

Mátxcơva nhiều lần nhấn mạnh, rằng giải pháp bền vững cho xung đột Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Kiev đồng ý không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thực hiện phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, cũng như thừa nhận thực tế mới trên thực địa. Điều này bao gồm việc công nhận các khu vực Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga.

Tổng thống Pháp gặp Tổng thống Ukraine

Hãng tin BFMTV trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Pháp cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý gặp mặt trực tiếp sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Nội dung cuộc gặp hiện chưa được tiết lộ.

Các nhà báo Nga ăn món gà rán Kiev trên máy bay

Tổng biên tập kênh truyền hình Russia Today là người đăng thông tin này, có vẻ với hàm ý nói đến Ukraine trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga – Mỹ tại Alaska.

“Các nhà báo của chúng tôi, những người bay tới Alaska trên chuyến bay đặc biệt, đã được phục vụ món gà rán Kiev”, giám đốc RT Margarita Simonyan viết trên Telegram.

Egor Piskunov, một phóng viên RT trên máy bay, cho biết bữa ăn này có thể là “một tín hiệu tốt cho cuộc đàm phán sắp tới” giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mặc chiếc áo in tên viết tắt của Liên Xô bằng ngôn ngữ Cyrillic khi ông đến Alaska, gợi nhớ đến thời kỳ Ukraine vẫn là một phần của Liên Xô.

Những người ủng hộ Nga rất thích điều này, cho rằng các nhà báo Nga và Ngoại trưởng Lavrov đều có khiếu hài hước.

Cuộc gặp 'lịch sử'

Thứ nhất, cuộc gặp thượng đỉnh này được chuẩn bị trong một thời gian ngắn chưa từng có, chỉ trong vài ngày.

Thứ hai, đây là chuyến thăm Alaska đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nga, kể cả thời kỳ Đế quốc Nga và Liên Xô.

Thứ ba, đây cũng là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo tối cao Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021.

Thứ tư, dù là gặp gỡ thượng đỉnh, nhưng lại không có khung thời gian cố định mà thời điểm kết thúc sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các cuộc thảo luận.

Thứ năm, mặc dù vấn đề Ukraine là trọng tâm của cuộc gặp, nhưng lại không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

