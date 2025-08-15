Bên trong chiến dịch an ninh chưa từng có tại Alaska trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

TPO - Beau Disbrow là một nhà môi giới bất động sản ở Anchorage (Alaska). Các căn hộ cho thuê của ông thường dành cho khách du lịch hoặc khách đến Alaska công tác. Nhưng lần này, ông nhận được cuộc gọi đặt phòng từ Cơ quan Mật vụ Mỹ.

“Hầu hết các căn hộ cho thuê ngắn hạn của tôi đều đã được đặt trước. May mắn là tôi đã sắp xếp được một căn hộ cho họ”, ông Disbrow nói.

Nhưng đó không phải là cuộc gọi cuối cùng liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ mà ông Disbrow nhận được.

Ngay sau cuộc gọi của Cơ quan Mật vụ Mỹ, Lãnh sự quán Nga tại New York đã gọi điện cho ông Disbrow với cùng một yêu cầu. Vì không còn chỗ trống, ông Disbrow đã giới thiệu họ cho một người bạn đang có nhà cho thuê.

Khi Tổng thống Trump thông báo về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ cách đây một tuần, đặc vụ duy nhất của Cơ quan Mật vụ Mỹ tại Alaska đã nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị đón tiếp thêm hàng trăm đặc vụ trong những ngày sau đó.

Lần này, nhiệm vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ phức tạp một cách bất thường: Bảo vệ cả tổng thống Mỹ và Nga tại cùng một địa điểm, mỗi người đều được bao quanh bởi một đội an ninh vũ trang hạng nặng.

Bốn người nắm rõ kế hoạch cho biết, hoạt động này đã trở thành một cuộc chạy nước rút, gói gọn trong một tuần. Vì cuộc họp diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, nên các đặc vụ có thể vận chuyển vũ khí, thiết bị liên lạc và thiết bị y tế mà không bị hạn chế. Tuy nhiên, địa hình phức tạp cũng đặt ra những rào cản riêng.

Anchorage có số lượng phòng khách sạn hạn chế và không có nhiều xe cho thuê, vì vậy xe cộ và các thiết bị phải được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc bằng xe tải từ các khu vực khác đến thành phố này. Một đoàn xe SUV hộ tống đang được chuyển đến Anchorage bằng máy bay chở hàng.

Các máy bay tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, căn cứ quân sự lớn nhất Alaska. Là một địa điểm quân sự thời Chiến tranh Lạnh cách Nga chưa đầy 1.600 km, căn cứ này có không phận được kiểm soát, cổng an ninh kiên cố. Và vì là một căn cứ đang hoạt động, Elmendorf-Richardson đóng cửa với công chúng.

"Chúng tôi đang trong mùa cao điểm du lịch, nên khách sạn và xe cộ đều chật kín", Thống đốc Alaska Mike Dunleavy phát biểu trên Bloomberg Television vào ngày 14/8. "Việc tổ chức sự kiện này tại căn cứ sẽ giúp giảm bớt rất nhiều vấn đề."

Mặc dù Anchorage đã từng đón tiếp nhiều quan chức cấp cao trong những năm qua, nhưng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ là "một trong những sự kiện lớn nhất từng diễn ra" tại thành phố, ông Dunleavy nói.

Các quy tắc an ninh

Theo Bloomberg, lực lượng an ninh Nga sẽ trực tiếp kiểm soát các hoạt động di chuyển của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ vòng ngoài.

Không bên nào được mở cửa hay đi xe của bên kia. Nếu 10 đặc vụ Mỹ được bố trí bên ngoài phòng họp, 10 đặc vụ Nga sẽ đứng ở phía đối diện. Mọi thứ đều được sắp xếp cân xứng về số người và số vũ khí, một nguồn tin cho biết.

Sự cân xứng này cũng sẽ áp dụng từ đoàn xe hộ tống đến việc bố trí phiên dịch viên trong phòng. Cả hai bên sẽ mang theo đội ngũ phiên dịch riêng. Ngay cả số lượng và kích thước phòng chờ - khu vực chờ an toàn cho mỗi nhà lãnh đạo - cũng đang được đàm phán.

Cơ quan Mật vụ Mỹ vẫn đang chờ Nga chính thức phê duyệt toàn bộ kế hoạch an ninh, nguồn tin cho biết.

Các phóng viên tập trung bên ngoài Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. (Ảnh: Bloomberg)

"Sự an toàn của tổng thống là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", Cơ quan Mật vụ Mỹ tuyên bố. "Để đảm bảo an ninh, chúng tôi sẽ không thảo luận về các phương tiện và phương pháp cụ thể được sử dụng để tiến hành các hoạt động bảo vệ".

Ngoài lực lượng được triển khai tại Alaska, Cơ quan Mật vụ Mỹ còn đang bảo vệ Phó Tổng thống J.D. Vance trong chuyến thăm Anh, chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tháng 9, bảo vệ các cựu tổng thống Barack Obama, Joe Biden và George W. Bush, cũng như cựu phó tổng thống Kamala Harris.

Hiện tại, hàng trăm đặc vụ đã “đổ bộ” xuống Anchorage. Các khách sạn ở trung tâm thành phố đã kín chỗ. Các bãi đỗ xe cho thuê đã được dọn sạch cho các đoàn xe hộ tống. Các đặc vụ mặc vest và đeo tai nghe được bố trí tại các giao lộ, trong khi những người khác - mặc thường phục - trà trộn vào các quán cà phê và bãi đỗ xe. Cảnh sát bang Alaska và cảnh sát địa phương được phân công theo các tuyến đường của đoàn xe hộ tống.

Mọi hành trình của xe chở hai nhà lãnh đạo đều được sắp xếp để giữ khoảng cách an toàn, đồng thời đảm bảo mỗi xe đều được bảo vệ đầy đủ.

Tổng thống Mỹ Trump mô tả cuộc gặp này là một nỗ lực hướng tới việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, ám chỉ rằng việc trao đổi lãnh thổ có thể là một phần của thỏa thuận.

Tổng thống Nga Putin đã tìm cách củng cố mối quan hệ với ông Trump trước hội nghị thượng đỉnh, ca ngợi những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc làm trung gian chấm dứt xung đột tại Ukraine, và đưa ra lời hứa về hợp tác kinh tế cũng như một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới.