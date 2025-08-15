Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Vladimir Putin gợi ý Nga, Mỹ có thể đạt được thỏa thuận về kiểm soát vũ khí hạt nhân

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/8 cho biết, Mátxcơva và Washington có thể đạt được đồng thuận về một thỏa thuận vũ khí hạt nhân như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm củng cố hòa bình.

k3imhc3o2vpgtfvh5uxhov6rni.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước các bộ trưởng và quan chức an ninh cấp cao trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska, Tổng thống Nga Putin cho biết, Mỹ đang có những “nỗ lực chân thành và mạnh mẽ để chấm dứt các hành động thù địch, chấm dứt khủng hoảng và đạt được thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột Ukraine”.

Theo ông Putin, điều này sẽ “tạo điều kiện lâu dài cho hòa bình giữa hai nước chúng ta, ở châu Âu và trên toàn thế giới, nếu trong các giai đoạn tiếp theo, chúng ta đạt được đồng thuận về kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược”.

Những bình luận của ông Putin cho thấy, Nga sẽ nêu vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân như một phần của cuộc thảo luận sâu rộng về an ninh khi lãnh đạo Nga gặp Tổng thống Mỹ Trump tại Alaska.

Nga và Mỹ hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Hiệp ước cuối cùng còn lại giữa hai nước - START Mới, với nội dung hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân - dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 5/2 năm sau.

Hiệp ước START Mới áp dụng với các loại vũ khí hạt nhân chiến lược, giới hạn số lượng đầu đạn mà hai nước được triển khai ở mức 1.550 đầu đạn mỗi bên. Cả Nga và Mỹ đều có khả năng vượt quá giới hạn này, nếu hiệp ước không được gia hạn hoặc thay thế.

Trong một dấu hiệu gia tăng căng thẳng hạt nhân, đầu tháng này, Tổng thống Trump cho biết ông đã ra lệnh cho hai tàu ngầm hạt nhân Mỹ tiến gần hơn đến Nga vì những bình luận của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev về khả năng xảy ra xung đột giữa hai nước. Điện Kremlin đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của động thái này, nhưng cho biết "mọi người nên thật cẩn thận" với các tuyên bố hạt nhân.

Trợ lý Điện Kremlin - ông Yuri Ushakov - trước đó nói rằng Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ thảo luận về "tiềm năng to lớn chưa được khai thác" trong quan hệ kinh tế Nga - Mỹ, cũng như triển vọng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Minh Hạnh
Reuters
