Thế giới

Google News

Nga tuyên bố tấn công các nhà máy tên lửa Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/8 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công một số nhà máy tên lửa, văn phòng thiết kế vũ khí và xưởng sản xuất nhiên liệu tên lửa của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Bộ Quốc phòng Nga không nêu chi tiết thời điểm các cuộc tấn công, chỉ cho biết chúng diễn ra vào tháng 7.

Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy một số hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây - bao gồm các bệ phóng Patriot và radar điều khiển hỏa lực ở các tỉnh Dnipropetrovsk và Sumy - được triển khai để bảo vệ các nhà máy trên.

Chỉ riêng tại khu vực Dnepropetrovsk, bốn bệ phóng tên lửa phòng không Patriot và một trạm radar đa chức năng AN/MPQ-65 do Mỹ sản xuất, có khả năng ra chỉ thị và dẫn đường mục tiêu đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Nỗ lực của chính quyền Ukraine, cùng với các đối tác phương Tây, nhằm tổ chức sản xuất tên lửa để thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn".

Trong một thông báo đưa ra cùng ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, cơ quan này và Bộ Quốc phòng Nga đã phối hợp tấn công bốn doanh nghiệp sản xuất hệ thống tên lửa tầm xa Sapsan ở Ukraine. Hai doanh nghiệp nằm ở thị trấn Pavlograd, tỉnh Dnepropetrovsk và hai doanh nghiệp khác ở thị trấn Shostka, tỉnh Sumy.

Theo tài liệu từ FSB, thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu do các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất tên lửa tầm xa Sapsan lớn hơn nhiều so với thiệt hại mà Nga phải gánh chịu trong Chiến dịch Mạng Nhện, khi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào các địa điểm triển khai máy bay ném bom chiến lược Nga.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy vì UAV

Cũng trong ngày 14/8, máy bay không người lái đã tấn công thành phố Volgograd của Nga. Tiếng nổ đã vang lên tại nhà máy lọc dầu LUKOIL-Volgogradneftepererabotka, sau đó là hỏa hoạn.

"Các vụ hỏa hoạn và rò rỉ dầu đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd, do các mảnh vỡ của UAV rơi xuống sau vụ tấn công", Thống đốc tỉnh Volgograd - Andrei Bocharov - nói.

928ce80-image-2025-08-14-07-51-3.jpg
(Ảnh: Pravda)

Cơ quan Vận tải Hàng không Nga đã tạm thời đóng cửa sân bay địa phương do vụ tấn công.

Nhà máy lọc dầu LUKOIL-Volgogradneftepererabotka LLC là nhà sản xuất các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất tại phía nam Nga. Nhà máy này đã nhiều lần bị UAV của Ukraine tấn công.

Minh Hạnh
Reuters, Tass
#Nga #Ukraine #nhà máy tên lửa #máy bay không người lái #UAV

