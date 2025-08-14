Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lý do Mỹ chọn căn cứ Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận về xung đột Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ quân sự ở Alaska, nơi từng đóng vai trò then chốt trong việc đối phó với Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng chân ở Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, năm 2019. (Ảnh: AP)

Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp của lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ diễn ra ngày 15/8 tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage (Alaska).

Căn cứ được thành lập bằng cách sáp nhập Căn cứ Không quân Elmendorf và Căn cứ Lục quân Fort Richardson vào năm 2010. Trước đó, các căn cứ này từng đóng vai trò chiến lược trong việc giám sát Liên Xô dưới thời Chiến tranh Lạnh.

Đây là nơi tập kết một số lượng lớn máy bay, và giám sát nhiều trạm radar cảnh báo sớm nhằm phát hiện hoạt động quân sự của Liên Xô, cũng như bất kỳ vụ phóng hạt nhân nào có thể xảy ra. Vào thời điểm đó, căn cứ được mô tả là "vỏ bọc hàng đầu cho Bắc Mỹ".

Mặc dù phần lớn khí tài quân sự đã ngừng hoạt động, căn cứ Elmendorf-Richardson vẫn là nơi đồn trú của các phi đội máy bay chủ chốt, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor. Máy bay từ căn cứ vẫn thường xuyên chặn các máy bay Nga tiếp cận không phận Mỹ.

Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo tại một căn cứ quân sự Mỹ cho phép họ tránh ánh mắt của công chúng và đảm bảo an ninh ở mức độ cao, theo Benjamin Jensen - nghiên cứu viên cao cấp về quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington.

“Đối với Tổng thống Trump, đây là một cách tuyệt vời để loại bỏ khả năng can thiệp của công chúng hoặc các bên khác vào những gì ông ấy hy vọng là một cuộc đối thoại hiệu quả”, Jensen nói.

Các quan chức từ Ukraine và châu Âu lo ngại, rằng cuộc gặp riêng mà họ không được tham gia có thể dẫn đến một kết quả có lợi cho Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông Trump đã khẳng định "rất rõ ràng" rằng Mỹ muốn đạt được một lệnh ngừng bắn tại hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Tổng thống Trump nói rằng bất kỳ thỏa thuận lớn nào cũng có thể bao gồm việc trao đổi lãnh thổ. Sau cuộc gặp đầu tiên, Mỹ sẽ dàn xếp để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Putin có thể gặp nhau vào cuộc gặp thứ hai.

Minh Hạnh
AP
