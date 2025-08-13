Hé lộ nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

TPO - Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được tổ chức tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson - căn cứ của Không quân và Lục quân Mỹ tại Anchorage (Alaska), CNN đưa tin, dẫn lời các quan chức Nhà Trắng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tass)

Theo CNN, Mỹ đã phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc sắp xếp địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh.

Alaska đang vào mùa du lịch cao điểm, nên hầu như không có cơ sở vật chất công cộng phù hợp nào. Sau khi cân nhắc các lựa chọn ở Juneau, Anchorage và Fairbanks, Nhà Trắng đã xác định chỉ Anchorage mới có cơ sở hạ tầng cần thiết.

Các nguồn tin cho biết, Nhà Trắng muốn tránh tổ chức cuộc họp tại một cơ sở quân sự của Mỹ, nhưng Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson cuối cùng đã chứng minh là địa điểm duy nhất đáp ứng mọi yêu cầu.

(Ảnh: Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson)

Trả lời phóng viên tại một cuộc họp báo ngày 12/8, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Trump “rất vinh dự" khi một tiểu bang của Mỹ cuối cùng đã được chọn làm nơi gặp gỡ, và ông "mong muốn được đón tiếp Tổng thống Putin trên đất Mỹ".

Lịch trình cụ thể của cuộc gặp vẫn đang được “sắp xếp”, bà Leavitt nói và cho biết thêm rằng Mỹ hợp tác chặt chẽ với Nga về vấn đề này. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng ông Trump sẽ có chuyến thăm Nga vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về “một số khía cạnh” của hội nghị sắp tới.

Nói về kỳ vọng của ông Trump đối với hội nghị thượng đỉnh, bà Leavitt cho biết mục tiêu của cuộc gặp "là đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách thức chấm dứt" xung đột giữa Mátxcơva và Kiev.

Theo người phát ngôn, ông Trump "đồng ý tổ chức cuộc gặp này theo yêu cầu của Tổng thống Putin" thông qua đặc phái viên Steve Witkoff. Ông cũng hy vọng sẽ có thể sắp xếp một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, ông Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Tây Âu đã đưa ra tuyên bố khẳng định không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc giải quyết xung đột nếu không có sự tham gia của Kiev.

Tổng thống Nga cho biết "về nguyên tắc không có gì phản đối" cuộc gặp với ông Zelensky, nhưng vẫn khẳng định "cần phải tạo ra một số điều kiện nhất định" để cuộc gặp diễn ra.