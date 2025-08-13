Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Triều Tiên

Minh Hạnh

TPO - Điện đàm ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vì đã ủng hộ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine, Điện Kremlin cho biết.

httpscms-image-bucket-production.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Theo thông cáo từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin cảm ơn Chủ tịch Kim Jong Un vì sự hỗ trợ của Triều Tiên trong việc giành lại tỉnh Kursk của Nga, mà Ukraine tấn công vào tháng 8 năm ngoái.

Ông Putin đánh giá cao “lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh” của các binh sĩ Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác theo thỏa thuận đối tác chiến lược giữa hai nước, và nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.

Mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên, vốn có từ thời Liên Xô, đã được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Bình Nhưỡng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực của Mátxcơva trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng.

Triều Tiên cho biết, quân đội nước này tham gia chiến dịch của Nga ở tỉnh Kursk nhằm ngăn chặn "một nỗ lực chính trị và quân sự mạo hiểm của phương Tây và chính quyền Ukraine”, nhằm xoay chuyển tình thế trong cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin cũng đã trình bày tóm tắt với ông Kim về hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 15/8. Vấn đề xung đột Ukraine sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính của lãnh đạo Nga - Mỹ.

Minh Hạnh
RT
