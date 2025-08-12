Ukraine liên tục giành lại lãnh thổ vùng biên giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã giành lại hai ngôi làng ở tỉnh Sumy, tiếp nối những thành quả gần đây ở khu vực dọc biên giới với Nga trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

(Ảnh: Radio Liberty)

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một báo cáo ngày 12/8, rằng quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát các khu định cư Stepne và Novokostiantynivka dọc theo tiền tuyến ở tỉnh Sumy.

“Rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang kìm chân đối thủ”, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Oleksandr Syrskyi - viết trên Facebook, sau cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của Ukraine. “Theo hướng Sumy, chúng tôi đang tiến hành các hoạt động tích cực và đã đạt được một số thành công”.

Trước đó, hôm 10/8, quân đội Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát làng Bezsalivka từ lực lượng Nga.

Mátxcơva chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Nga đặt mục tiêu tạo vùng đệm ở các tỉnh biên giới Ukraine để đảm bảo an toàn cho khu vực biên giới Nga trước các cuộc pháo kích của đối phương.

Những thành quả nhỏ này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đã tiến về phía tây trong nhiều tháng qua dọc theo các khu vực của tuyến đầu dài 1.000 km, giành được các ngôi làng mới gần như hàng ngày, chủ yếu ở khu vực Donetsk.

Bản đồ trực tuyến trên blog quân sự DeepState của Ukraine cho thấy, lực lượng Nga kiểm soát khoảng 200 km2 ở Sumy.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cả Kiev và Mátxcơva đều sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột, trong bối cảnh châu Âu và Kiev lo ngại lãnh đạo Nga - Mỹ có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Trước đây, ông Trump đã từng đề cập đến việc trao đổi đất đai, nhưng cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng nhượng lại lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình.

"Sẽ có một số cuộc trao đổi đất đai diễn ra”, ông Trump nói trong cuộc họp báo. “Nga đã kiểm soát một số vùng lãnh thổ rất quan trọng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại một phần lãnh thổ đó".