Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine liên tục giành lại lãnh thổ vùng biên giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã giành lại hai ngôi làng ở tỉnh Sumy, tiếp nối những thành quả gần đây ở khu vực dọc biên giới với Nga trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

24df6f0-opera-2023-08-18.jpg
(Ảnh: Radio Liberty)

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một báo cáo ngày 12/8, rằng quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát các khu định cư Stepne và Novokostiantynivka dọc theo tiền tuyến ở tỉnh Sumy.

“Rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang kìm chân đối thủ”, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Oleksandr Syrskyi - viết trên Facebook, sau cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của Ukraine. “Theo hướng Sumy, chúng tôi đang tiến hành các hoạt động tích cực và đã đạt được một số thành công”.

Trước đó, hôm 10/8, quân đội Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát làng Bezsalivka từ lực lượng Nga.

Mátxcơva chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Nga đặt mục tiêu tạo vùng đệm ở các tỉnh biên giới Ukraine để đảm bảo an toàn cho khu vực biên giới Nga trước các cuộc pháo kích của đối phương.

Những thành quả nhỏ này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đã tiến về phía tây trong nhiều tháng qua dọc theo các khu vực của tuyến đầu dài 1.000 km, giành được các ngôi làng mới gần như hàng ngày, chủ yếu ở khu vực Donetsk.

Bản đồ trực tuyến trên blog quân sự DeepState của Ukraine cho thấy, lực lượng Nga kiểm soát khoảng 200 km2 ở Sumy.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cả Kiev và Mátxcơva đều sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột, trong bối cảnh châu Âu và Kiev lo ngại lãnh đạo Nga - Mỹ có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Trước đây, ông Trump đã từng đề cập đến việc trao đổi đất đai, nhưng cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng nhượng lại lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình.

"Sẽ có một số cuộc trao đổi đất đai diễn ra”, ông Trump nói trong cuộc họp báo. “Nga đã kiểm soát một số vùng lãnh thổ rất quan trọng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại một phần lãnh thổ đó".

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #tỉnh Sumy #hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ #Shakhtar Donetsk #đàm phán hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục