Sứa biển làm tê liệt nhà máy điện hạt nhân Pháp

TPO - Nhà máy Điện hạt nhân Gravelines (Pháp) - một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - đã phải ngắt hơn một nửa số lò phản ứng vì đàn sứa mắc kẹt.

Nhà máy Điện hạt nhân Gravelines. (Ảnh: Reuters)

EDF - công ty vận hành nhà máy Gravelines - cho biết, “sự hiện diện ồ ạt và khó lường của một đàn sứa” đã buộc ba trong số sáu lò phản ứng tại nhà máy phải tạm dừng ngay trước nửa đêm 10/8. Một ngày sau đó, lò phản ứng thứ tư cũng bị tắt, buộc toàn bộ nhà máy phải ngừng hoạt động.

Nhà máy Gravelines chịu trách nhiệm cung cấp điện cho khoảng 5 triệu hộ gia đình. Trước khi xảy ra sự cố, hai lò phản ứng khác của nhà máy đã phải dừng hoạt động để bảo trì theo kế hoạch.

Theo EDF, những con sứa đã tụ tập trong các thùng lọc của trạm bơm ở khu vực phi hạt nhân của nhà máy. “Chúng không ảnh hưởng đến sự an toàn của các cơ sở, của nhân viên hoặc môi trường", trích thông báo. Ngoài ra, không có bất kỳ thay đổi nào đối với việc xuất khẩu điện từ Pháp sang Anh.

Việc đóng cửa các lò phản ứng là một phần trong quy tắc vận hành, EDF cho biết. Các công nhân hiện đang cố gắng khởi động lại các lò phản ứng một cách an toàn.

Erica Hendy, giáo sư về chu trình sinh địa hóa tại Đại học Bristol ở Anh, cho biết các nhà máy điện hạt nhân cần một lượng lớn nước biển để làm mát lò phản ứng.

Thông thường, đường ống hút của nhà máy có lưới chắn để ngăn mảnh vụn và sinh vật biển bị hút vào hệ thống làm mát. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một đàn sứa lớn có thể khiến hệ thống hút nước bị tắc. Ngoài ra, sứa chết có thể "hóa lỏng thành gel" và đi qua các lưới chắn, gây ra các vấn đề sâu hơn trong hệ thống nhà máy.

Nhà máy Gravelines lấy nước cho hệ thống làm mát từ một kênh đào nối với Biển Bắc, nơi sinh sống của một số loài sứa bản địa, thường xuất hiện quanh bờ biển vào mùa hè khi nước ấm hơn.

Những sự cố ở nhà máy điện hạt nhân liên quan đến sứa không phải hiếm gặp.

Nhà máy điện hạt nhân Torness ở Scotland, cũng thuộc sở hữu của EDF, đã buộc phải đóng cửa một tuần vào năm 2021, sau khi sứa làm tắc nghẽn bộ lọc rong biển trên đường ống dẫn nước. Trước đó vào năm 2011, nhà máy từng phải đóng cửa một tuần vì sứa.

Bầy sứa cũng đã làm đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân và điện than ở Thụy Điển, Mỹ, Nhật Bản, thậm chí gây ra sự cố mất điện lớn ở Philippines vào năm 1999 mà một số người lầm tưởng là có liên quan đến sự cố Y2K.