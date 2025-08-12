Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ tuyên bố không áp thuế lên vàng, giá vàng lập tức giảm

Minh Hạnh

TPO - Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng vàng thỏi sẽ phải chịu thuế quan khi vào Mỹ, đe dọa làm đảo lộn hoạt động thương mại kim loại quý này trên toàn cầu.

107390699-1711024546322-gettyima.jpg
(Ảnh: Getty Images)

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/8, Tổng thống Trump viết: “Vàng sẽ không bị đánh thuế”. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Giá vàng giao tháng 12/2025 đã giảm 2,48% xuống còn 3.404,70 USD/ounce sau thông báo này.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi cơ quan hải quan Mỹ công bố bức thư ghi rõ, vàng thỏi với hai trọng lượng tiêu chuẩn 1 kg và 100 ounce (2,8 kg) nên được phân loại là đối tượng chịu thuế.

Bức thư này đề ngày 31/7, được công bố vào tuần trước, và lập tức khiến giá vàng trên thị trường Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục.

Mối lo ngại hiện nay là liệu các sản phẩm vàng có được miễn thuế đối ứng của Tổng thống Trump hay không.

Tờ FT cho biết, thỏi vàng 1 kg là loại phổ biến nhất được giao dịch trên sàn Comex, và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thụy Sĩ sang Mỹ. Trong khi đó, Thụy Sĩ đang bị Mỹ áp thuế 39%.

Dòng chảy thương mại vàng thỏi toàn cầu thường có hình tam giác. Các thỏi vàng lớn được vận chuyển giữa London và New York, qua Thụy Sĩ, nơi chúng được đúc lại thành các kích cỡ đa dạng.

Hai thị trường sử dụng các thỏi vàng có kích cỡ khác nhau. London sử dụng thỏi vàng 400 ounce troy, có kích thước gần bằng một viên gạch. Trong khi thỏi vàng 1 kg, có kích thước gần bằng một chiếc điện thoại thông minh, được ưa chuộng tại New York.

Giá vàng thỏi đã có một đợt tăng giá lịch sử trong năm nay, tăng 27% kể từ cuối năm 2024 và có lúc chạm mốc 3.500 đô la một ounce troy. Nỗi lo về lạm phát, nợ công và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ đã góp phần vào sự tăng vọt của giá vàng.

Minh Hạnh
CNBC
#giá vàng giảm #giá vàng thế giới #áp thuế với vàng #thuế quan đối ứng #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục