Cùng bị Mỹ áp thuế cao, Brazil và Ấn Độ xích lại gần nhau

TPO - Lãnh đạo Brazil và Ấn Độ tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương và thương mại công bằng, trong bối cảnh hai nước bị Mỹ áp thuế mạnh tay.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Anadolu Agency)

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 7/8 để thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu và căng thẳng thương mại gia tăng.

Hai lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc "bảo vệ chủ nghĩa đa phương và đối mặt với những thách thức toàn cầu hiện nay", đồng thời tìm hiểu về cơ hội hội nhập sâu rộng hơn giữa hai quốc gia, theo tuyên bố chung.

Trước đó, ngày 6/8, Tổng thống Trump đã tăng thuế suất đối với Ấn Độ lên 50%, do quốc gia này mua dầu của Nga.

Brazil hiện cũng phải đối mặt với mức thuế 50% do sự bất mãn của ông Trump với cách mà Brazil hành xử với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh của ông Trump, người đã bị bắt giữ vì cáo buộc đảo chính.

Ông Trump cũng cảnh báo sẽ áp thuế mạnh tay với các đối tác thương mại của Nga để gây áp lực buộc Mátxcơva phải chấp nhận lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine. Mátxcơva đã bác bỏ lời đe dọa này, nói rằng các quốc gia có chủ quyền được tự do lựa chọn đối tác thương mại của riêng mình.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ đến Trung Quốc lần đầu tiên sau bảy năm vào tháng 8, những nguồn tin thân cận cho biết, trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ và Mỹ đang xấu đi.

Cụ thể, ông Modi được cho là sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), và sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các quan chức New Delhi cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh SCO dự kiến sẽ được tổ chức tại Thiên Tân vào ngày 31/8 và 1/9.