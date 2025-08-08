Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về khả năng gặp lãnh đạo Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông có thể tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ khi Mátxcơva và Kiev đạt được tiến triển trong một giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Nga Putin đưa ra phát biểu trên hôm 7/8, khi trả lời phỏng vấn các phóng viên sau cuộc hội đàm tại Mátxcơva với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Khi được hỏi về việc gặp trực tiếp lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Putin cho biết về nguyên tắc, ông không phản đối điều này. Tuy nhiên, “cần phải tạo ra một số điều kiện nhất định để các cuộc đàm phán có thể diễn ra”, và “chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đạt được điều đó”.

n7c7faflaqkgzrxjxh8a1fqkovzyjy53.jpg
wsjs2fvyabnyoohgaasfsqywkhavnaog.jpg
aasq1tib1bjdwsocmvacdcxsx5xgr6gv.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan ngày 7/8. (Ảnh: Điện Kremlin)

Cũng theo Tổng thống Nga, UAE có thể là một địa điểm “thích hợp” cho cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

“Nga có nhiều bạn bè sẵn sàng hỗ trợ. Một trong số đó là UAE. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đưa quyết định, nhưng đây sẽ là một trong những địa điểm khá phù hợp", ông Putin nói.

Bình luận về việc ai là người khởi xướng kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, Tổng thống Putin cho biết "cả hai bên đều thể hiện sự quan tâm”. Ông nói thêm: "Ai mở lời trước không còn quan trọng nữa".

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky tái khẳng định sự cởi mở của Ukraine đối với các cuộc đàm phán với Nga, bao gồm cả theo hình thức ba bên. Ông tuyên bố: "Ukraine không ngại các cuộc gặp gỡ và mong đợi cách tiếp cận quyết liệt tương tự từ phía Nga. Đã đến lúc chấm dứt xung đột“.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #Mỹ #đàm phán hòa bình #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Xem thêm

Cùng chuyên mục