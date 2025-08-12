Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ không kích nhằm vào nhóm phóng viên chiến trường ở Dải Gaza

TPO - Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 11/8 lên án vụ tấn công có chủ đích của Israel nhằm vào nhóm phóng viên chiến trường tại Dải Gaza, gọi đây là hành vi “vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế”.

Tang lễ các phóng viên Al Jazeera thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 10/8 của Israel. (Ảnh: EPA)

Người đứng đầu Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk cho biết trên mạng xã hội X, rằng quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào một khu lều trại nơi tập trung 5 nhân viên của đài truyền hình Al Jazeera.

Phía Israel thừa nhận đây là một hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước. Mục tiêu chính của cuộc tấn công là phóng viên Anas al-Sharif, người mà Israel cáo buộc “là một thủ lĩnh Hamas đóng giả làm nhà báo”.

Tất cả 5 phóng viên của Al Jazeera đã thiệt mạng trong cuộc không kích, cùng một phóng viên tự do.

“Israel phải tôn trọng và bảo vệ tất cả thường dân, bao gồm cả các nhà báo”, văn phòng của ông Turk cho biết, lưu ý rằng ít nhất 242 nhà báo Palestine đã thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà báo phải được tiếp cận Dải Gaza ngay lập tức, an toàn và không bị cản trở”, văn phòng nhấn mạnh.

Phóng viên Anas al-Sharif. (Ảnh: Al Jazeera)

Nhiều quốc gia, bao gồm cả Anh và Qatar, đã chỉ trích vụ tấn công của Israel. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, chính phủ nước này "vô cùng quan ngại" và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập. Anh nhấn mạnh, Israel cần đảm bảo các nhà báo có thể làm việc an toàn và đưa tin mà không sợ bị trả đũa.

Tháng trước, BBC và 3 hãng thông tấn khác - Reuters, AP và AFP - đã ra tuyên bố chung bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về tình hình các nhà báo ở Dải Gaza, những người mà họ cho rằng ngày càng không có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình.

Chính phủ Israel không cho phép các hãng tin tức quốc tế, bao gồm cả BBC, vào Dải Gaza để đưa tin tự do. Vì vậy, nhiều cơ quan truyền thông phải dựa vào các phóng viên sống tại Dải Gaza để thu thập thông tin.

Ngày 11/8, cơ quan y tế Dải Gaza cho biết, đã có thêm 5 người tử vong vì suy dinh dưỡng trong 24 giờ qua, trong đó có một trẻ em. Con số này nâng tổng số ca tử vong vì suy dinh dưỡng ở Dải Gaza lên 222 người, trong đó có 101 trẻ em.

Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, lượng hàng viện trợ vào Dải Gaza vẫn "thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dân". Tháng trước, các chuyên gia an ninh lương thực toàn cầu cảnh báo "kịch bản tồi tệ nhất về nạn đói đang diễn ra".

Israel vẫn tiếp tục phủ nhận nạn đói ở Dải Gaza, cáo buộc các cơ quan của Liên Hợp Quốc không tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ tại biên giới.

Đáp lại, cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết họ tiếp tục gặp phải những trở ngại và chậm trễ trong việc thu thập hàng viện trợ từ các khu vực biên giới do Israel kiểm soát.