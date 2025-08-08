Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi 1 kg

Minh Hạnh

TPO - Mỹ đã áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi 1 kg, một động thái có nguy cơ làm đảo lộn thị trường vàng thỏi toàn cầu và giáng một đòn mạnh vào Thụy Sĩ, trung tâm tinh chế vàng lớn nhất thế giới.

zmma44utkvof7io233psptx2ru.jpg
(Ảnh: Reuters)

Theo thông báo từ cơ quan biên giới Mỹ, các thỏi vàng 1 kg và 100 ounce nên được phân loại theo mã hải quan chịu thuế.

Quyết định này trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng trước đó của ngành vàng, rằng vàng thỏi sẽ được phân loại bằng mã hải quan miễn thuế.

Thỏi vàng 1 kg là loại vàng thỏi được giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex, một trong những sàn giao dịch vàng lớn nhất thế giới, và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Quan hệ giữa Washington và Bern đã xấu đi sau khi Mỹ công bố mức thuế 39% đối với hàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Dữ liệu hải quan cho thấy vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Thụy Sĩ đã xuất khẩu số vàng trị giá 61,5 tỷ đô la sang Mỹ trong 12 tháng, tính đến tháng 6/2025. Khối lượng vàng này hiện sẽ phải chịu thêm 24 tỷ đô la tiền thuế, theo mức thuế đối ứng 39% mà Mỹ áp đặt với Thụy Sĩ, có hiệu lực từ ngày 7/8.

Một số nhà máy tinh luyện vàng Thụy Sĩ cho biết đã mất nhiều tháng làm việc với luật sư để xác định loại sản phẩm vàng nào có thể được miễn thuế hay không. Hai nhà máy tinh luyện vàng nói với FT, rằng họ đã tạm thời giảm hoặc dừng các chuyến hàng đến Mỹ do tình hình bất ổn.

Dòng chảy thương mại vàng thỏi toàn cầu thường có hình tam giác. Các thỏi vàng lớn được vận chuyển giữa London và New York, qua Thụy Sĩ, nơi chúng được đúc lại thành các kích cỡ đa dạng.

Hai thị trường sử dụng các thỏi vàng có kích cỡ khác nhau. London sử dụng thỏi vàng 400 ounce troy, có kích thước gần bằng một viên gạch. Trong khi thỏi vàng 1 kg, có kích thước gần bằng một chiếc điện thoại thông minh, được ưa chuộng tại New York.

Giá vàng thỏi đã có một đợt tăng giá lịch sử trong năm nay, tăng 27% kể từ cuối năm 2024 và có lúc chạm mốc 3.500 đô la một ounce troy. Nỗi lo về lạm phát, nợ công và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ đã góp phần vào sự tăng vọt của giá vàng.

Minh Hạnh
#Mỹ #Thụy Sĩ #thuế đối ứng #vàng thỏi #thị trường vàng #giá vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục