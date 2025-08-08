Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi 1 kg

TPO - Mỹ đã áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi 1 kg, một động thái có nguy cơ làm đảo lộn thị trường vàng thỏi toàn cầu và giáng một đòn mạnh vào Thụy Sĩ, trung tâm tinh chế vàng lớn nhất thế giới.

(Ảnh: Reuters)

Theo thông báo từ cơ quan biên giới Mỹ, các thỏi vàng 1 kg và 100 ounce nên được phân loại theo mã hải quan chịu thuế.

Quyết định này trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng trước đó của ngành vàng, rằng vàng thỏi sẽ được phân loại bằng mã hải quan miễn thuế.

Thỏi vàng 1 kg là loại vàng thỏi được giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex, một trong những sàn giao dịch vàng lớn nhất thế giới, và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Quan hệ giữa Washington và Bern đã xấu đi sau khi Mỹ công bố mức thuế 39% đối với hàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Dữ liệu hải quan cho thấy vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Thụy Sĩ đã xuất khẩu số vàng trị giá 61,5 tỷ đô la sang Mỹ trong 12 tháng, tính đến tháng 6/2025. Khối lượng vàng này hiện sẽ phải chịu thêm 24 tỷ đô la tiền thuế, theo mức thuế đối ứng 39% mà Mỹ áp đặt với Thụy Sĩ, có hiệu lực từ ngày 7/8.

Một số nhà máy tinh luyện vàng Thụy Sĩ cho biết đã mất nhiều tháng làm việc với luật sư để xác định loại sản phẩm vàng nào có thể được miễn thuế hay không. Hai nhà máy tinh luyện vàng nói với FT, rằng họ đã tạm thời giảm hoặc dừng các chuyến hàng đến Mỹ do tình hình bất ổn.

Dòng chảy thương mại vàng thỏi toàn cầu thường có hình tam giác. Các thỏi vàng lớn được vận chuyển giữa London và New York, qua Thụy Sĩ, nơi chúng được đúc lại thành các kích cỡ đa dạng.

Hai thị trường sử dụng các thỏi vàng có kích cỡ khác nhau. London sử dụng thỏi vàng 400 ounce troy, có kích thước gần bằng một viên gạch. Trong khi thỏi vàng 1 kg, có kích thước gần bằng một chiếc điện thoại thông minh, được ưa chuộng tại New York.

Giá vàng thỏi đã có một đợt tăng giá lịch sử trong năm nay, tăng 27% kể từ cuối năm 2024 và có lúc chạm mốc 3.500 đô la một ounce troy. Nỗi lo về lạm phát, nợ công và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ đã góp phần vào sự tăng vọt của giá vàng.