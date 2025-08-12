Mỹ nói cả Nga và Ukraine đều cần nhượng bộ về lãnh thổ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cả Kiev và Mátxcơva đều sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh châu Âu và Kiev lo ngại lãnh đạo Nga - Mỹ có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đưa ra phát biểu trên trong một cuộc họp báo ngày 11/8, trước cuộc gặp ngày 15/8 với ông Putin tại Alaska để thảo luận về một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột.

“Đây thực sự là một cuộc thăm dò. Có lẽ trong vòng hai phút đầu tiên, tôi sẽ biết liệu có thể đạt được tiến triển hay không. Tôi sẽ nói với ông Putin, rằng cần phải chấm dứt cuộc xung đột này”, Tổng thống Trump nói.

Trước đây, ông Trump đã từng đề cập đến việc trao đổi đất đai, nhưng cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng nhượng lại lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình.

"Sẽ có một số cuộc trao đổi đất đai diễn ra”, ông Trump nói trong cuộc họp báo. “Nga đã kiểm soát một số vùng lãnh thổ rất quan trọng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại một phần lãnh thổ đó".

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông dự định tổ chức các cuộc gặp cấp cao tiếp theo về xung đột Ukraine, nhằm đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi vào bàn đàm phán.

"Cuộc gặp tiếp theo sẽ là giữa ông Zelensky và ông Putin, hoặc ông Zelensky, ông Putin và tôi. Tôi sẽ có mặt nếu họ cần", ông Trump tuyên bố, đồng thời nói thêm: "Nhưng tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo".

Tổng thống Trump xác nhận, ông Zelensky sẽ không tham gia cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Putin vào cuối tuần này. "Ông ấy không tham gia", ông Trump nói. "Tôi nghĩ ông ấy có thể đến, nhưng ông ấy đã tham dự rất nhiều cuộc họp trong 3 năm rưỡi qua. Chẳng có gì xảy ra cả”.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin nói rằng “về nguyên tắc không phản đối cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky”, nhưng vẫn khẳng định “cần phải đảm bảo một số điều kiện nhất định” để cuộc gặp có thể diễn ra.

Phản ứng của Ukraine, châu Âu

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định sẽ nói chuyện với ông Trump trước hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, trong bối cảnh lo ngại Washington và Mátxcơva có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Ngày 11/8, ông Zelensky cảnh báo, bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Nga cũng sẽ không thuyết phục được Mátxcơva dừng giao tranh, thay vào đó cần phải gây thêm áp lực lên Điện Kremlin.

Ông cho biết Nga đang chuẩn bị quân đội cho các cuộc tấn công mới thay vì sẵn sàng chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các nước duy trì các lệnh trừng phạt đối với Mátxcơva cho đến khi Ukraine nhận được đảm bảo an ninh.

Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andriy Yermak, cho biết đã nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 11/8. Ông viết trên mạng xã hội X, rằng hòa bình lâu dài đòi hỏi "một lệnh ngừng bắn vô điều kiện như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán thực chất".

Quan chức đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - Kaja Kallas, hôm 11/8 cho biết "sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, sự ủng hộ dành cho Ukraine và sức ép lên Nga" là cần thiết để chấm dứt xung đột và đảm bảo an ninh cho châu Âu trong tương lai".

Theo bà Kallas, EU sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga và cảnh báo không nên nhượng bộ Mátxcơva.

"Chừng nào Nga chưa đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, chúng ta thậm chí không nên thảo luận về bất kỳ nhượng bộ nào", bà Kallas tuyên bố. "Thứ tự các bước là rất quan trọng. Đầu tiên là một lệnh ngừng bắn vô điều kiện với một hệ thống giám sát chặt chẽ và các đảm bảo an ninh vững chắc”.

Bà Kallas cho biết, EU cũng sẽ nỗ lực tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hỗ trợ nhu cầu ngân sách của Kiev và việc Ukraine gia nhập EU.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Canada Mark Carney. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực ngoại giao "nhằm mang lại hòa bình và nhất trí rằng điều này phải được xây dựng cùng với Ukraine - chứ không phải áp đặt lên Ukraine", theo thông cáo từ Phố Downing.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Ả-rập Xê-út trong nỗ lực huy động sự ủng hộ cho Kiev trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin.

Tổng thống Nga Putin cũng đã thực hiện một loạt cuộc điện đàm trong những ngày gần đây, nói chuyện với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và ba quốc gia thuộc Liên Xô cũ để tóm tắt về các cuộc tiếp xúc của ông với Mỹ.

Đức sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 13/8 để thảo luận về cách gây áp lực lên Nga. Ông Zelensky và các quan chức EU, NATO dự kiến sẽ tham gia cuộc họp.