Hơn 2 triệu câu hỏi gửi tới Tổng thống Putin trước họp báo cuối năm

TPO - Hôm nay (19/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì một cuộc họp báo cuối năm. Có thể ông sẽ gửi tín hiệu tới Mỹ và các cường quốc châu Âu về ý định tiến tới hoà bình hay tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Trong chương trình truyền hình kéo dài hàng giờ đồng hồ vào cuối năm, các nhà báo và người dân đều được đặt câu hỏi cho ông chủ Điện Kremlin.

Đây là chương trình được chuẩn bị công phu, cho thấy bản lĩnh và vai trò của nhà lãnh đạo Nga trong 3 thập kỷ qua, khi ông trực tiếp giải đáp từ vấn đề chính trị - quân sự trọng đại đến những chuyện thường nhật của người dân.

Những người dự họp báo năm nay vẫn phải xét nghiệm COVID-19, dù đại dịch đã kết thúc vài năm.

Theo thống kê trên kênh truyền hình nhà nước Nga, tính đến sáng 19/12 đã có hơn 2 triệu câu hỏi và yêu cầu được gửi đến chương trình. Điện Kremlin sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do ngân hàng nhà nước phát triển để sàng lọc.

Một số câu hỏi cũng đề cập đến đời sống thường nhật. Ví dụ, cư dân của một khu phố nhỏ ở thành phố Volgograd gửi video khẩn cầu Tổng thống Putin giúp họ tiếp cận nguồn nước uống được. Tại St. Petersburg, người dân địa phương phàn nàn về kế hoạch xây dựng đường cao tốc xuyên qua công viên.

Ngoài những yêu cầu như vậy, Điện Kremlin lựa chọn những câu hỏi để Tổng thống Putin nói đến những vấn đề lớn nhất mà Nga đang đối mặt hiện nay, chẳng hạn như tình hình kinh tế và cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2/2022, sau 8 năm giao tranh ở miền Đông Ukraine, tạo nên cuộc đối đầu lớn nhất giữa Mátxcơva và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh.

Với mong muốn được ghi nhận vai trò “người kiến tạo hòa bình”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần phàn nàn việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine là một trong những mục tiêu đối ngoại khó đạt được trong nhiệm kỳ của ông.

Vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là liệu nhà lãnh đạo Nga có đồng ý chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II hay không; mối quan hệ với các cường quốc châu Âu, và liệu thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian có khả thi hay không.

Ukraine và các đồng minh châu Âu lo ngại nhà lãnh đạo Mỹ sẽ khiến Ukraine chịu thiệt và buộc châu Âu phải gánh chi phí bảo vệ và tái thiết một Ukraine bị tàn phá, trong bối cảnh lực lượng Nga giành được 12–17 km² mỗi ngày trong năm 2025.

Tổng thống Putin coi cuộc xung đột là bước ngoặt trong quan hệ với phương Tây. Ông cho rằng phương Tây đã khiến Nga mất mặt sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 với hành động mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và lấn sâu vào phạm vi ảnh hưởng của Mátxcơva.

Việc chấm dứt cuộc xung đột tốn kém có thể dẫn đến việc Nga hàn gắn với Mỹ, vào thời điểm Washington tìm cách tái tập trung vào cạnh tranh với Trung Quốc.

Ngược lại, việc tiếp tục cuộc chiến sẽ vắt kiệt nền kinh tế Ukraine, Nga và các nước châu Âu, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang.

Các quan chức Mỹ ước tính Nga và Ukraine đã chịu hơn hai triệu thương vong kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Cả Nga lẫn Ukraine đều không công bố số liệu về tổn thất.