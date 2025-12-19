Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng xung đột với Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bình luận về khả năng bùng phát xung đột trực tiếp với Venezuela trong một cuộc phỏng vấn với NBC News được công bố ngày 19/12.

gukhpic3pbll7opxmn62tbwgke.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Tôi không loại trừ khả năng đó”, ông Trump nói, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo sẽ có thêm các vụ thu giữ tàu chở dầu gần vùng biển Venezuela. “Nếu họ tiếp tục ra khơi, họ sẽ được đưa đến một trong những cảng của chúng tôi”, ông Trump nói.

Một lệnh phong tỏa trên biển đã được Washington áp dụng từ ngày 16/12, sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela tuần trước. Lệnh này khiến những con tàu chở hàng triệu thùng dầu phải neo đậu trong vùng biển Venezuela thay vì ra khơi và đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ.

Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm gia tăng áp lực lên chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhắm vào nguồn thu nhập chính của nước này.

Chiến dịch gây áp lực của ông Trump cũng bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, và hàng chục cuộc tấn công quân sự vào các tàu thuyền ở Thái Bình Dương, Biển Caribe gần Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng từng nói rằng các cuộc tấn công trên bộ của Mỹ vào Venezuela sẽ sớm bắt đầu.

Minh Hạnh
Reuters, NBC News
#Mỹ #Venezuela #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Biển Caribe #Thái Bình Dương #quân đội Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục