Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng xung đột với Venezuela

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bình luận về khả năng bùng phát xung đột trực tiếp với Venezuela trong một cuộc phỏng vấn với NBC News được công bố ngày 19/12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Tôi không loại trừ khả năng đó”, ông Trump nói, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo sẽ có thêm các vụ thu giữ tàu chở dầu gần vùng biển Venezuela. “Nếu họ tiếp tục ra khơi, họ sẽ được đưa đến một trong những cảng của chúng tôi”, ông Trump nói.

Một lệnh phong tỏa trên biển đã được Washington áp dụng từ ngày 16/12, sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela tuần trước. Lệnh này khiến những con tàu chở hàng triệu thùng dầu phải neo đậu trong vùng biển Venezuela thay vì ra khơi và đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ.

Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm gia tăng áp lực lên chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhắm vào nguồn thu nhập chính của nước này.

Chiến dịch gây áp lực của ông Trump cũng bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, và hàng chục cuộc tấn công quân sự vào các tàu thuyền ở Thái Bình Dương, Biển Caribe gần Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng từng nói rằng các cuộc tấn công trên bộ của Mỹ vào Venezuela sẽ sớm bắt đầu.