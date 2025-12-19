Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại với người dân và báo chí trong phiên hỏi đáp cuối năm

TPO - Chiều 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì phiên hỏi đáp thường niên trên truyền hình để tổng kết những kết quả trong năm 2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Điện Kremlin)

Sự kiện diễn ra trưa 19/12 (giờ địa phương) tại hội trường Gostiny Dvor ở Mátxcơva, với sự tham gia của hàng trăm nhà báo Nga và nước ngoài.

Tính đến trước khi sự kiện bắt đầu, Tổng thống Nga Putin đã nhận được hơn 2,5 triệu câu hỏi từ báo chí và người dân qua nhiều kênh khác nhau. Một trong chủ đề được hỏi nhiều nhất là các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là về những người tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine và thân nhân của họ. Ngoài ra, còn có một số khiếu nại về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo hãng tin Reuters, vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm nhất hiện nay là liệu nhà lãnh đạo Nga có đồng ý chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine hay không, mối quan hệ với các cường quốc châu Âu sẽ như thế nào, và liệu thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian có khả thi hay không.

Trước đây, Tổng thống Nga Putin thường tổ chức hai chương trình riêng biệt là “Đường dây hỏi đáp” và một cuộc họp báo lớn.

Trong chương trình hỏi đáp, tổng thống giao tiếp với người dân, trả lời thư từ, tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và đầu cầu trực tiếp từ các vùng lãnh thổ. Trong chương trình họp báo, ông trả lời câu hỏi của các nhà báo Nga và nước ngoài. Tính từ năm 2001, tổng cộng 18 chương trình truyền hình "Đường dây hỏi đáp" và 16 cuộc họp báo đã được tổ chức riêng biệt.

Nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Điện Kremlin đã kết hợp hai sự kiện trên làm một.

Phiên hỏi đáp ngày 19/12 sẽ không bị giới hạn về thời gian. Trong vài năm trở lại đây, các phiên hỏi đáp của tổng thống và các cuộc họp báo lớn thường kéo dài khoảng bốn giờ hoặc hơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện cuối năm. Những ngày trước buổi phát sóng rất bận rộn, khi ông Putin liên tục họp với các bộ trưởng và thứ trưởng về những câu hỏi được gửi đến.

Tiếp tục cập nhật