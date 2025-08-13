Sau lệnh tạm hoãn thuế, lãnh đạo Mỹ - Trung có thể sớm gặp mặt?

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh tạm dừng áp thuế quan với Bắc Kinh, một động thái có thể được xem là bước khởi đầu cho cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đã quyết định tạm hoãn lệnh áp thuế đối ứng với Trung Quốc thêm 90 ngày, theo sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm 11/8, vài giờ trước khi lệnh tạm hoãn trước đó hết hạn.

Theo Straitstimes, động thái này cho thấy Mỹ và Trung Quốc đều đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng thương mại, thậm chí mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước tại châu Á.

Địa điểm khả thi nhất cho cuộc gặp song phương có thể là Kuala Lumpur (Malaysia), nơi sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao Đông Á từ ngày 26 đến 28/10. Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị.

Phương án tiềm năng thứ hai, là hai lãnh đạo sẽ gặp gỡ Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2025, được tổ chức từ ngày 31/10 đến ngày 1/11 tại Gyeongju (Hàn Quốc).

Phương án thứ ba, có thể phù hợp với tính cách quyết liệt của ông Trump, là một chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ tới Trung Quốc.

Tờ Straitstimes trích dẫn nguồn thạo tin cho biết, công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại Washington cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ giữa hai hội nghị nói trên. Các quan chức ở Bắc Kinh cũng đang trong trạng thái sẵn sàng.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi vì vẫn còn quá sớm, một nguồn tin giấu tên nói.

Nếu diễn ra, đây sẽ là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa các nhà lãnh đạo thế giới vào năm 2025.

“Có lẽ không phải là ngẫu nhiên, khi khoảng thời gian có thể diễn ra cuộc gặp rơi vào cuối tháng 10, ngay trước khi lệnh tạm hoãn áp thuế hết hạn vào ngày 9/11”, một nguồn tin tại Washington nhận định. "Tất cả những gì chúng tôi nghe được là họ vẫn đang nỗ lực hướng tới một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo".

Quan hệ đối tác mới?

Trong một bài đăng trên Truth Social đêm 11/8, ông Trump đã ám chỉ rằng Trung Quốc có thể tăng cường mua đậu nành từ nông dân Mỹ, một trong những nhóm cử tri chính trị quan trọng của ông.

"Trung Quốc đang lo ngại về tình trạng thiếu hụt đậu nành", ông viết. "Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nhanh chóng tăng gấp bốn lần đơn đặt hàng đậu nành”.

Trung Quốc - khách hàng top đầu của nông dân trồng đậu nành Mỹ - đã mua số đậu nành trị giá hơn 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024.

Ông Trump cũng cám ơn lãnh đạo Trung Quốc trong bài đăng của mình, mà không nói rõ lý do.

Tổng thống Mỹ, người rất coi trọng ngoại giao cá nhân, đã từng nói về khả năng thăm Trung Quốc vào năm 2025. "Chủ tịch Trung Quốc đã đề nghị một cuộc gặp, và tôi sẽ gặp ông ấy trước cuối năm nay", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 5/8.

Giáo sư Graham Allison của Đại học Harvard từng dự đoán rằng việc gia hạn lệnh tạm hoãn thuế sẽ diễn ra nhanh chóng, dẫn đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ công bố một "mối quan hệ đối tác mới".

"Quả cầu tiên tri của tôi cho thấy ông Trump sẽ công bố một 'quan hệ đối tác tuyệt vời' mới nhằm chuyển đổi bản chất của mối quan hệ Mỹ - Trung theo hướng tích cực hơn", ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 12/8.

Đồng quan điểm, Giáo sư Dennis Wilder - cựu lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia - cho biết, ông Trump dường như đặt kỳ vọng vào một chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc, trong đó hai nước có thể ký kết một "thỏa thuận thương mại lớn và tốt đẹp". Theo ông Wilder, những động thái gần đây của ông Trump có thể nhằm mục đích biến điều này thành hiện thực.

Ông Zichen Wang - nghiên cứu viên tại Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh - cho biết, ông Trump sẽ được chào đón nồng nhiệt nếu đến thăm Trung Quốc.

"Điều đó phù hợp với lòng hiếu khách, truyền thống và các quy tắc ngoại giao của Trung Quốc, cũng như thể hiện sự tôn trọng đối với Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump", ông nói với Straitstimes.