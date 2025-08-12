Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Brazil điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc sau khi bị Mỹ áp thuế cao chót vót

Bình Giang

TPO - Văn phòng tổng thống Brazil cho biết, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, để thảo luận về hợp tác kinh tế - thương mại song phương và vai trò của nhóm BRICS.

lula.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva sau lễ ký thông cáo chung tại Bắc Kinh, ngày 13/5. (Ảnh: Reuters)

Thông báo cho biết, cuộc điện đàm diễn ra ngày 11/8, kéo dài trong 1 giờ đồng hồ.

"Cả hai đều nhất trí về vai trò của G20 và BRICS trong việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh mong muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh tế thương mại mới giữa hai nền kinh tế", thông cáo cho biết.

Tuần trước, Tổng thống Lula cho biết ông sẽ chủ động trao đổi với các nước BRICS để đưa ra phản ứng chung đối với chính sách thuế quan của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều phát biểu nhằm vào nhóm này và dọa sẽ áp thêm thuế quan.

Khi mức thuế quan mà Mỹ áp với hàng hóa Brazil tăng vọt lên 50% từ ngày 7/8, Tổng thống Lula cho biết không nhìn thấy dư địa để đàm phán trực tiếp với ông Trump, và ông sẽ không chấp nhận "sự sỉ nhục".

Ngày 11/8, Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận hoãn tăng thuế thêm 90 ngày, tạm dừng việc áp mức thuế 3 chữ số với hàng hóa của nhau.

Ông Trump cho biết trong thông báo đăng trên mạng xã hội Truth Social, rằng ông đã ký một sắc lệnh hành pháp để tạm dừng áp mức thuế quan cao hơn cho đến ngày 10/11.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã ban hành lệnh tạm dừng áp thuế bổ sung từ sáng sớm 12/8, đồng thời hoãn đưa các công ty Mỹ vào danh sách hạn chế thương mại và đầu tư trong 90 ngày.

Tuần trước, ông Trump phát biểu trong chương trình của CNBC, rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại và ông sẽ gặp ông Tập trước cuối năm nay nếu đạt được thỏa thuận.

Bình Giang
Reuters
