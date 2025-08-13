Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm trước thềm hội nghị thượng đỉnh Alaska

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

689b76cc203027218c6d5f28.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai ngoại trưởng đã thảo luận về "một số khía cạnh" của hội nghị thượng đỉnh sắp tới và khẳng định cả hai bên đều mong muốn một kết quả thành công.

Mátxcơva không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điện đàm. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Cuộc gặp được mong đợi giữa lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 15/8. Ông Trump và ông Putin dự kiến sẽ thảo luận trực tiếp về khả năng giải quyết xung đột giữa Mátxcơva và Kiev, cũng như một loạt các vấn đề song phương.

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh 77 WABC, Ngoại trưởng Rubio mô tả cuộc hội đàm sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga là một "cuộc gặp gỡ thăm dò" để nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra đánh giá.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ thăm dò. Tổng thống đã nói chuyện điện thoại với ông Putin ba hoặc bốn lần. Và không có gì tiến triển, hoặc ít nhất là chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Vì vậy, Tổng thống Trump cảm thấy cần gặp mặt trực tiếp Tổng thống Nga Putin, cần nghe ông ấy nói chuyện trực tiếp để đưa ra đánh giá”.

Ông bác bỏ những cáo buộc cho rằng, cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Putin là một sự nhượng bộ cho phía Nga. "Mọi người cần hiểu rằng, đối với Tổng thống Trump, một cuộc gặp không phải là một sự nhượng bộ", ông Rubio nói. "Tổng thống không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Một cuộc gặp là việc bạn cần làm để tìm hiểu và đưa ra quyết định”.

Minh Hạnh
RT, Tass
