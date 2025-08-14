Nga giữ nguyên lập trường về điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine

TPO - Nga tuyên bố lập trường của nước này về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine vẫn không thay đổi kể từ năm ngoái: Yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực trọng điểm và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

(Ảnh: Tass)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 15/8 tại Alaska. Đây là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đầu tiên từ năm 2021, được tổ chức để thảo luận về những nỗ lực chấm dứt xung đột.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump gợi ý hai bên sẽ phải trao đổi một số vùng lãnh thổ mà họ hiện đang nắm giữ để đạt được thỏa thuận.

Nga đang kiểm soát bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk, hơn 70% diện tích Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, cùng một phần diện tích các tỉnh Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk của Ukraine.

Sau khi một số tờ báo đưa tin Nga sẵn sàng thỏa hiệp với các yêu cầu về lãnh thổ, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - Alexei Fadeev - đã được các phóng viên hỏi liệu lập trường của Mátxcơva có thay đổi so với trước đây hay không.

“Lập trường của Nga không thay đổi, và điều này đã được nêu ra tại chính hội trường này hơn một năm trước, ngày 14/6/2024", ông Fadeev nói, ám chỉ bài phát biểu của Tổng thống Putin tại Bộ Ngoại giao Nga.

Vào thời điểm đó, người đứng đầu Điện Kremlin đã đưa ra các yêu cầu, bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi các khu vực ở Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson mà họ vẫn đang kiểm soát.

Ông Putin cũng cho biết, Kiev phải chính thức thông báo với Mátxcơva, rằng họ sẽ từ bỏ kế hoạch gia nhập liên minh quân sự NATO, và rằng họ sẽ giữ thái độ trung lập, không liên kết.

Ngoài ra, Tổng thống Putin yêu cầu đảm bảo các quyền của người nói tiếng Nga tại Ukraine, và công nhận việc Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson sáp nhập Nga.

Ông Putin cho biết, các điều kiện này cần được phản ánh trong các thỏa thuận quốc tế.

Vào thời điểm đó, Ukraine đã bác bỏ các yêu cầu của Tổng thống Nga Putin, coi đó là một tối hậu thư vô lý.