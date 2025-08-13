Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Ukraine hé lộ thêm nhiều tình tiết trong Chiến dịch Mạng nhện

Quỳnh Như

TPO - Một quan chức cấp cao Ukraine lần đầu công khai thừa nhận những trở ngại lớn trong Chiến dịch Mạng nhện, từ hậu cần đến quá trình triển khai, hé lộ bức tranh ít được biết tới đằng sau chiến dịch quy mô lớn này.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Malyuk, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới hôm thứ Ba (12/8) tiết lộ, Ukraine đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để đạt được kết quả này, và thành công của Chiến dịch Mạng nhện ghi nhận sự kết hợp giữa công tác tình báo và chuyên môn kỹ thuật của Cơ quan An ninh.

"Mạng nhện là chiến dịch độc đáo, nhiều giai đoạn, kết hợp nhiều yếu tố quan trọng. Đầu tiên là hậu cần, bao gồm việc vận chuyển thiết bị thiết yếu vào lãnh thổ Nga, là 150 máy bay không người lái (UAV) FPV, sau đó là việc vận chuyển các thùng gỗ chứa UAV đến gần các sân bay... Ngoài ra, còn có công tác tình báo, truyền thông,...", ông nói.

image-14952-8788-1867.png
Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Malyuk trong chiến dịch đặc biệt mang tên Mạng nhện.

Quan chức này cho biết, để thực hiện chiến dịch, SBU đã thành lập một công ty vỏ bọc tại Nga, có trụ sở ở Chelyabinsk. Các điệp viên Ukraine đã thuê văn phòng và kho bãi gần trụ sở của Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) chuẩn bị cho một trong những nhiệm vụ táo bạo nhất của cuộc xung đột.

Theo ông Vasyl Malyuk, chiến dịch này đối mặt hàng loạt thách thức, trong đó có việc tổ chức vận chuyển hàng hóa bị cấm vào Nga. Để vượt qua, SBU đã áp dụng các phương thức thường dùng trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nghiên cứu cách các băng đảng ma túy quốc tế buôn lậu qua hải quan và biên giới.

"Dựa trên những kinh nghiệm trước đó, chúng tôi đã đưa thiết bị cần thiết vào hậu phương Nga... Ukraine đã chuyển máy bay không người lái được giấu trong các thùng gỗ vào sâu lãnh thổ Nga", ông nói.

Người đứng đầu SBU cho biết thêm, ngoài những thách thức về vận chuyển hàng hóa, Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền đạt thông tin, huấn luyện điệp viên và bảo đảm an toàn cho họ khi trở về từ Nga.

Ngày 1/6, Ukraine đã tiến hành chiến dịch Mạng nhện, tập kích vào sâu trong phòng tuyến của Nga bằng hàng loạt UAV FPV. Các địa điểm được chỉ định là sân bay Belaya, Dyagilevo, Olenya và Ivanovo.

Hoạt động trên được đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giám sát và được triển khai bởi Giám đốc SBU Vasyl Malyuk cùng các đơn vị của cơ quan này.

Vụ tập kích được cho là phá hủy và làm hư hại hàng chục máy bay chiến đấu Nga, trong đó bao gồm: máy bay bay ném bom chiến lược Tu-22M3, Tu-95MS và máy bay cảnh báo sớm A-50.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Ukraine #Chiến dịch Mạng Nhện #SBU #tình báo #vận chuyển bí mật #Nga #UAV #máy bay không người lái #xung đột Nga-Ukraine

