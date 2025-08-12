Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ đến điểm nóng Pokrovsk

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng tinh nhuệ thuộc quân đoàn Azov số 1 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố đã kiểm soát các vị trí phòng thủ ở khu vực Pokrovsk để ngăn chặn các bước tiến của Nga trong khu vực.

Pokrovsk là thành phố tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, trong nhiều tháng qua đã trở thành tâm điểm của những cuộc giao tranh khốc liệt trong chiến dịch tấn công của lực lượng Nga vào miền đông Ukraine.

c7e3ee29-0904-43c6-b8dd-7c68b760d380.jpg
Ảnh minh họa.

Quân đoàn Azov cho biết lực lượng của họ đã đến khu vực "vài ngày trước". Đơn vị này mô tả tình hình dọc trục Pokrovsk là "phức tạp và biến động", khi quân đội Nga tìm cách tiến công nhưng được cho là chịu tổn thất cả về nhân sự và trang thiết bị.

Các đơn vị Azov đã lên kế hoạch và thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn bước tiến của Nga trong khu vực.

Quân đoàn Azov số 1 được thành lập vào đầu năm nay trong cuộc cải cách lớn của Ukraine nhằm hướng tới một mô hình quân đoàn mới.

Thông báo trên được đưa ra khi quân đội Nga đang tiến về đường cao tốc Dobropillia–Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine và giành quyền kiểm soát một số vị trí ở các khu định cư lân cận để hỗ trợ hoạt động tấn công tiếp theo.

Dobropillia nằm cách vùng Donetsk do Nga kiểm soát 94 km về phía tây bắc và cách Pokrovsk đang giao tranh khoảng 22 km về phía bắc.

Theo dữ liệu từ RBC-Ukraine, trong ngày qua, 168 cuộc giao tranh đã được ghi nhận ở tiền tuyến. Quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công theo 12 hướng và những trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở các khu vực Pokrovsk, Lyman và Novopavlivka.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Ukraine #Pokrovsk #quân đoàn Azov #chiến sự Ukraine #Nga tấn công Ukraine #giao tranh Donetsk #tiền tuyến Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục