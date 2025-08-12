Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ đến điểm nóng Pokrovsk

TPO - Lực lượng tinh nhuệ thuộc quân đoàn Azov số 1 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố đã kiểm soát các vị trí phòng thủ ở khu vực Pokrovsk để ngăn chặn các bước tiến của Nga trong khu vực.

Pokrovsk là thành phố tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, trong nhiều tháng qua đã trở thành tâm điểm của những cuộc giao tranh khốc liệt trong chiến dịch tấn công của lực lượng Nga vào miền đông Ukraine.

Ảnh minh họa.

Quân đoàn Azov cho biết lực lượng của họ đã đến khu vực "vài ngày trước". Đơn vị này mô tả tình hình dọc trục Pokrovsk là "phức tạp và biến động", khi quân đội Nga tìm cách tiến công nhưng được cho là chịu tổn thất cả về nhân sự và trang thiết bị.

Các đơn vị Azov đã lên kế hoạch và thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn bước tiến của Nga trong khu vực.

Quân đoàn Azov số 1 được thành lập vào đầu năm nay trong cuộc cải cách lớn của Ukraine nhằm hướng tới một mô hình quân đoàn mới.



Thông báo trên được đưa ra khi quân đội Nga đang tiến về đường cao tốc Dobropillia–Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine và giành quyền kiểm soát một số vị trí ở các khu định cư lân cận để hỗ trợ hoạt động tấn công tiếp theo.

Dobropillia nằm cách vùng Donetsk do Nga kiểm soát 94 km về phía tây bắc và cách Pokrovsk đang giao tranh khoảng 22 km về phía bắc.

Theo dữ liệu từ RBC-Ukraine, trong ngày qua, 168 cuộc giao tranh đã được ghi nhận ở tiền tuyến. Quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công theo 12 hướng và những trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở các khu vực Pokrovsk, Lyman và Novopavlivka.