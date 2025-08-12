Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Trump tuyên bố triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Washington

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (11/8) tuyên bố triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô và đặt sở cảnh sát Washington dưới sự kiểm soát của liên bang để giải quyết tình trạng vô gia cư và tội phạm.

Phát biểu trước báo giới ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi đang triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để giúp tái lập luật pháp, trật tự và an toàn tại Washington... Chúng tôi sẽ triển khai 800 Vệ binh Quốc gia tại Washington và nhiều hơn nữa nếu cần".

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, ông sẽ điều động cả quân đội Mỹ nếu cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump liên tục than phiền về tình trạng tội phạm, mô tả Washington là "hoàn toàn mất kiểm soát" và ra lệnh tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

Bác bỏ tuyên bố của ông Trump, Thị trưởng đảng Dân chủ của Washington, Muriel Bowser nói rằng thành phố "không có sự gia tăng tội phạm" và nhấn mạnh rằng tội phạm bạo lực đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ qua.

Theo sở cảnh sát thành phố, tội phạm bạo lực đã giảm 26% trong bảy tháng đầu năm 2025 và giảm 35% vào năm 2024.

Quỳnh Như
Reuters
