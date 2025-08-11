Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Máy bay tàng hình F-35B của Anh hạ cánh khẩn cấp xuống Nhật Bản

Quỳnh Như

TPO - Hôm Chủ nhật (10/8), một máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning của Anh buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Nhật Bản sau khi gặp sự cố kỹ thuật.

Vào 11h30 ngày 10/8, một máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning hoạt động trên tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Kagoshima do trục trặc kỹ thuật. Chiếc máy bay đang được kiểm tra kỹ lưỡng để có thể sớm trở lại tàu sân bay.

Sự cố này xảy ra trong khi lực lượng Anh đang tiến hành cuộc tập trận chung với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Mỹ trong khuôn khổ Chiến dịch Highmast, nhằm thể hiện cam kết an ninh của Anh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cuộc tập trận bắt đầu ngày 4/8 và kéo dài đến 12/8.

04bdfbbe-6f11-47c8-9f68-97b3296ec1e1.jpg
F-35B của Anh hạ cánh tại sân bay Kagoshima ở Nhật Bản hôm 10/8. Ảnh: NHK

Đây là sự cố thứ hai liên quan đến máy bay chiến đấu F-35B của Anh trong vòng chưa đầy hai tháng. Trước đó, ngày 14/6, một chiếc F-35B thuộc biên chế tàu sân bay HMS Prince of Wales gặp thời tiết xấu trên Ấn Độ Dương, buộc phải hạ cánh xuống sân bay Thiruvananthapuram ở Kerala, miền nam Ấn Độ.

F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km. Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

F-35B là phiên bản được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ, có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, phù hợp để triển khai trên tàu sân bay. Anh hiện đang vận hành 37 tiêm kích loại này.

Quỳnh Như
Telegraph
#F-35B #máy bay chiến đấu #Anh #Nhật Bản #hạ cánh khẩn cấp #tập trận chung #HMS Prince of Wales #máy bay tàng hình #tàu sân bay

