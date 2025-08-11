Nhiều tiêm kích hiện đại sắp quy tụ tại triển lãm hàng không Trung Quốc

Thông báo trên được Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đưa ra trong một tuyên bố vào hôm Chủ nhật (10/8). Theo đó, buổi triển lãm dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn trên không, trên mặt đất theo chủ đề.
Theo Không quân PLA, triển lãm sẽ quy tụ hàng loạt máy bay chiến đấu hiện đại như J-10C, J-10S và máy bay huấn luyện JL-8.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc, ông Fu Qian Shao cho biết: "Triển lãm hàng không Trường Xuân thường có các màn trình diễn của nhiều loại máy bay. Sự kiện này có thể trưng bày những phát triển mới nhất của Không quân PLA về vũ khí và trang thiết bị cũng như những thành tựu trong huấn luyện chiến đấu".
Ông hy vọng các máy bay như J-20, J-16 và J-10C sẽ một lần nữa mang đến những khoảnh khắc ngoạn mục cho khán giả, đồng thời lưu ý rằng, màn trình diễn trên không của J-10C rất có thể sẽ là một điểm thu hút đối với công chúng.
Chuyên gia Trung Quốc bày tỏ mong muốn máy bay chiến đấu tàng hình J-35A mới nhất của Không quân PLA sẽ tham gia các hoạt động tại Triển lãm hàng không Trường Xuân sắp tới.
Máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là sau khi có thông tin về việc chiến đấu cơ này tham gia cuộc xung đột ở Pakistan.
Chengdu J-10C là một trong những chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4.5 tiên tiến do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô (Chengdu Aircraft Corporation) chế tạo.
Máy bay có chiều dài khoảng 16,9 mét, sải cánh 9,75 mét và chiều cao 4,78 mét. J-10C có thể đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2.2 (hơn 2.300 km/h), tầm bay tối đa hơn 1.800 km (có thể vượt 3.000 km khi tiếp nhiên liệu trên không), trần bay khoảng 18.000 mét.
Về hệ thống điện tử, J-10C được trang bị radar mảng pha quét chủ động (AESA), hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến và buồng lái hiện đại với màn hình hiển thị đa chức năng.
Máy bay có 11 điểm treo vũ khí, có thể trang bị gồm pháo 23 mm, tên lửa không đối không PL-10 và PL-15, tên lửa không đối đất, tên lửa chống radar và bom thông minh.