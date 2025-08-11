Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nhiều tiêm kích hiện đại sắp quy tụ tại triển lãm hàng không Trung Quốc

Quỳnh Như

TPO - Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức Triển lãm hàng không Trường Xuân tại tỉnh Cát Lâm từ ngày 19 đến ngày 23/9.

Thông báo trên được Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đưa ra trong một tuyên bố vào hôm Chủ nhật (10/8). Theo đó, buổi triển lãm dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn trên không, trên mặt đất theo chủ đề.

Theo Không quân PLA, triển lãm sẽ quy tụ hàng loạt máy bay chiến đấu hiện đại như J-10C, J-10S và máy bay huấn luyện JL-8.

may-bay.png

Chuyên gia quân sự Trung Quốc, ông Fu Qian Shao cho biết: "Triển lãm hàng không Trường Xuân thường có các màn trình diễn của nhiều loại máy bay. Sự kiện này có thể trưng bày những phát triển mới nhất của Không quân PLA về vũ khí và trang thiết bị cũng như những thành tựu trong huấn luyện chiến đấu".

Ông hy vọng các máy bay như J-20, J-16 và J-10C sẽ một lần nữa mang đến những khoảnh khắc ngoạn mục cho khán giả, đồng thời lưu ý rằng, màn trình diễn trên không của J-10C rất có thể sẽ là một điểm thu hút đối với công chúng.

Chuyên gia Trung Quốc bày tỏ mong muốn máy bay chiến đấu tàng hình J-35A mới nhất của Không quân PLA sẽ tham gia các hoạt động tại Triển lãm hàng không Trường Xuân sắp tới.

Máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là sau khi có thông tin về việc chiến đấu cơ này tham gia cuộc xung đột ở Pakistan.

Chengdu J-10C là một trong những chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4.5 tiên tiến do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô (Chengdu Aircraft Corporation) chế tạo.

Máy bay có chiều dài khoảng 16,9 mét, sải cánh 9,75 mét và chiều cao 4,78 mét. J-10C có thể đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2.2 (hơn 2.300 km/h), tầm bay tối đa hơn 1.800 km (có thể vượt 3.000 km khi tiếp nhiên liệu trên không), trần bay khoảng 18.000 mét.

Về hệ thống điện tử, J-10C được trang bị radar mảng pha quét chủ động (AESA), hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến và buồng lái hiện đại với màn hình hiển thị đa chức năng.

Máy bay có 11 điểm treo vũ khí, có thể trang bị gồm pháo 23 mm, tên lửa không đối không PL-10 và PL-15, tên lửa không đối đất, tên lửa chống radar và bom thông minh.

Quỳnh Như
Global Times
#Triển lãm hàng không Trung Quốc #tiêm kích J-10C #máy bay chiến đấu hiện đại #Không quân PLA #J-20 #J-16 #J-35A #Triển lãm hàng không Trường Xuân

Xem thêm

Cùng chuyên mục