Ukraine nói Nga tập kích cơ sở huấn luyện bằng đạn chùm

TPO - Lực lượng Lục quân Ukraine đưa tin, đêm ngày 11, rạng sáng 12/8, lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở huấn luyện của Ukraine khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo Lục quân Ukraine, cơ sở huấn luyện đã được cảnh báo sau khi nhận được tín hiệu "nguy hiểm tên lửa". Tuy nhiên, trong khi di chuyển đến nơi trú ẩn, một nhóm binh sĩ đã bị tấn công bằng tên lửa trang bị đầu đạn chùm. Vụ tập kích khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Cơ quan này lưu ý rằng, vì lý do an ninh, vị trí chính xác của cơ sở huấn luyện không được tiết lộ.

Ukraine được cho là đang trang bị các trung tâm huấn luyện, bãi tập và cơ sở quân sự các hầm trú ẩn an toàn, tăng cường những biện pháp an ninh bổ sung trước các mối đe dọa từ Nga.

Phía Ukraine không nêu chính xác loại tên lửa mà Nga sử dụng, tuy nhiên, theo giới quan sát quân sự, vũ khí này rất có thể là tên lửa đạn đạo Iskander trang bị đầu đạn chùm.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt cuộc tấn công của Nga vào cơ sở huấn luyện quân sự của Ukraine trong những tháng gần đây. Trước đó, ngày 29/7, Nga đã tiến hành một cuộc tập kích vào đơn vị huấn luyện của Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, Không quân Ukraine cho biết trong cùng khoảng thời gian trên, Nga đã phát động cuộc tấn công vào một số thành phố của Ukraine bằng 48 máy bay không người lái (UAV) và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M. Các máy bay không người lái nhắm vào tỉnh Sumy và Donetsk, trong khi tên lửa tấn công tỉnh Chernihiv.

Theo tuyên bố, tính đến 9h sáng ngày 12/8, các hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn 36 UAV các loại. Tuy nhiên, 3 tên lửa và 12 UAV còn lại đã nhắm trúng vào bảy địa điểm.