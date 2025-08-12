Nga có động thái mới gần căn cứ tàu ngầm Kamchatka

TPO - Hải quân Nga đã thành lập trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) đầu tiên tại Kamchatka, nhằm mục đích mở rộng hoạt động trinh sát và phòng vệ trong khu vực.

Tờ Defense Express hôm thứ Hai (11/8) cho biết, trung tâm này sẽ trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới các địa điểm vận hành máy bay không người lái trinh sát, tấn công như Forpost và Orion của Nga.

Theo nguồn tin, UAV thực hiện giám sát 24/24 các vùng lãnh thổ dọc theo tuyến đường biển phía Bắc, đồng thời tăng cường an ninh xung quanh căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược.

Ngoài ra, trung tâm này cũng sẽ chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và phân tích thông tin tình báo mà máy bay không người lái thu thập được trong các chuyến bay trinh sát.

Truyền thông Nga cho biết sự phát triển này là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tạo ra một mạng lưới UAV ở vùng Viễn Đông. Trung tâm này dự kiến sẽ cung cấp khả năng giám sát liên tục trên các khu vực được chỉ định và hỗ trợ việc triển khai an toàn tàu ngầm hạt nhân ở vùng biển Thái Bình Dương.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Mỹ triển khai hai tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio tới gần Nga để đáp trả những tuyên bố gần đây của quan chức Moscow.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các biện pháp ngụy trang/chống máy bay không người lái trên một cầu tàu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân Rybachiy.

Trước đó, các hình ảnh vệ tinh từ Maxar cho thấy Nga đã lắp đặt lưới chống máy bay không người lái trên cầu tàu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân Rybachiy ở Kamchatka. Điều này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng về việc bảo vệ các tài sản quân sự trọng yếu.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, vị trí của Kamchatka đóng vai trò chiến lược trong việc kiểm soát không chỉ tuyến đường biển phía Bắc, mà còn cả quyền tiếp cận Eo biển Bering và các vùng lãnh thổ Bắc Cực lân cận.

Việc bổ sung một trung tâm chỉ huy UAV được kỳ vọng sẽ giúp Nga duy trì hiện diện trên không liên tục tại những khu vực này - trước đây vốn phụ thuộc vào máy bay có người lái.