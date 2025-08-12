Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga có động thái mới gần căn cứ tàu ngầm Kamchatka

Quỳnh Như

TPO - Hải quân Nga đã thành lập trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) đầu tiên tại Kamchatka, nhằm mục đích mở rộng hoạt động trinh sát và phòng vệ trong khu vực.

Tờ Defense Express hôm thứ Hai (11/8) cho biết, trung tâm này sẽ trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới các địa điểm vận hành máy bay không người lái trinh sát, tấn công như Forpost và Orion của Nga.

Theo nguồn tin, UAV thực hiện giám sát 24/24 các vùng lãnh thổ dọc theo tuyến đường biển phía Bắc, đồng thời tăng cường an ninh xung quanh căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược.

Ngoài ra, trung tâm này cũng sẽ chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và phân tích thông tin tình báo mà máy bay không người lái thu thập được trong các chuyến bay trinh sát.

Truyền thông Nga cho biết sự phát triển này là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tạo ra một mạng lưới UAV ở vùng Viễn Đông. Trung tâm này dự kiến sẽ cung cấp khả năng giám sát liên tục trên các khu vực được chỉ định và hỗ trợ việc triển khai an toàn tàu ngầm hạt nhân ở vùng biển Thái Bình Dương.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Mỹ triển khai hai tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio tới gần Nga để đáp trả những tuyên bố gần đây của quan chức Moscow.

cc.jpg
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các biện pháp ngụy trang/chống máy bay không người lái trên một cầu tàu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân Rybachiy.

Trước đó, các hình ảnh vệ tinh từ Maxar cho thấy Nga đã lắp đặt lưới chống máy bay không người lái trên cầu tàu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân Rybachiy ở Kamchatka. Điều này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng về việc bảo vệ các tài sản quân sự trọng yếu.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, vị trí của Kamchatka đóng vai trò chiến lược trong việc kiểm soát không chỉ tuyến đường biển phía Bắc, mà còn cả quyền tiếp cận Eo biển Bering và các vùng lãnh thổ Bắc Cực lân cận.

Việc bổ sung một trung tâm chỉ huy UAV được kỳ vọng sẽ giúp Nga duy trì hiện diện trên không liên tục tại những khu vực này - trước đây vốn phụ thuộc vào máy bay có người lái.

Quỳnh Như
Defense Express
#Nga #UAV #Kamchatka #căn cứ tàu ngầm #giám sát #an ninh quân sự #máy bay không người lái #trung tâm UAV

Xem thêm

Cùng chuyên mục