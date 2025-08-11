Trung Quốc phong tỏa nhiều tuyến đường ở Bắc Kinh để chuẩn bị duyệt binh

TPO - Trung Quốc phong tỏa nhiều tuyến đường tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Cuối tuần qua, hơn 22.000 người đã đổ về trung tâm thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc )để tham gia công tác bảo đảm an ninh và diễn tập cho cuộc duyệt binh quy mô lớn, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9, để kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Theo Tân Hoa Xã, buổi diễn tập diễn ra từ tối thứ Bảy đến sáng sớm Chủ nhật, gần Quảng trường Thiên An Môn.

Ảnh: SCMP

Trước đó, vào hôm thứ Tư (6/8), cảnh sát Bắc Kinh thông báo phong tỏa một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Thiên An môn bắt đầu từ tối thứ Bảy (9/8). Theo đó, nhiều tuyến đường bị chặn, một số ga tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động, trong khi các trung tâm mua sắm, điểm du lịch và công viên lân cận cũng đóng cửa sớm trong ngày.

Tân Hoa Xã cuối tháng 6 đưa tin, Trung Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm quy mô lớn, trong đó có duyệt binh, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9 nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II. Lễ duyệt binh sẽ bao gồm các khối diễu binh, khối cơ giới và đội hình trên không.

Toàn bộ thiết bị quân sự có mặt trong lễ duyệt binh đều do Trung Quốc chế tạo và đã được biên chế trong quân đội nước này. Ngoài việc trưng bày các hệ thống vũ khí và trang thiết bị truyền thống, quân đội Trung Quốc sẽ giới thiệu các lực lượng chiến đấu mới như trinh sát không người lái, tác chiến dưới nước, tác chiến điện tử và không gian mạng, vũ khí siêu vượt âm.