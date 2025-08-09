Ukraine tập kích trận địa máy bay không người lái của Nga

TPO - Hình ảnh vệ tinh tại căn cứ không quân Primorsko-Akhtarsk - nơi Nga sử dụng để triển khai máy bay không người lái tầm xa cho thấy cơ sở hạ tầng quan trọng tại đây đã bị hư hại sau các cuộc tấn công của Ukraine.

Truyền thông Ukraine hôm thứ Sáu (8/8) đưa tin, trong đêm ngày 1, rạng sáng 2/8 Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu vào 3 công trình cất giữ UAV của Nga tại căn cứ không quân Primorsko-Akhtarsk.

Quan sát hình ảnh vệ tinh được công bố, các chuyên gia phân tích lưu ý rằng, hoạt động của các xe chở hàng và xe phóng UAV xung quanh các tòa nhà bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một cơ sở được sử dụng để lưu trữ và chuẩn bị đạn đã bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều vụ cháy đã được ghi nhận ở nhiều khu vực khác nhau của sân bay.

Hình ảnh vệ tinh căn cứ không quân Primorsko-Akhtarsk của Nga sau vụ tấn công ngày 1/8.

Primorsko-Akhtarsk chủ yếu phục vụ cho lực lượng không quân chiến thuật Nga. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng máy bay không người lái tấn công ngày càng tăng, một cơ sở hạ tầng riêng biệt để phóng UAV đã được xây dựng gần căn cứ chính.

Theo các nguồn dữ liệu quân sự, cơ sở này gồm ba khu vực nhỏ được sử dụng riêng cho mục đích lưu trữ, chuẩn bị trước khi phóng và phóng máy bay không người lái. Có ít nhất tám bệ phóng đã được triển khai tại cơ sở này. Ngoài ra, đường băng gần đó có thể được sử dụng để phóng UAV từ xe phóng.

Có thông tin cho biết, căn cứ không quân trên được bảo vệ bởi một khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 gồm sáu bệ phóng và hai trạm radar.

Theo truyền thông Ukraine, Primorsko-Akhtarsk không phải là bãi phóng duy nhất được Nga triển khai UAV tầm xa. Hai cơ sở tương tự cũng đã được phát hiện ở vùng Oryol và Bryansk.

Hình ảnh vệ tinh bãi phóng UAV của Nga ở Oryol.

Bãi phóng ở vùng Oryol nằm gần khu định cư Tsymbulovo, cách biên giới Ukraine khoảng 175 km. Nơi đây được coi là cơ sở chính và lớn nhất dành cho các UAV tầm xa của Nga.

Khu vực này có tám bệ phóng cố định và một đoạn đường dài 2,80 km dùng để phóng máy bay không người lái từ xe cơ giới. Ngoài ra, 15 kho chứa dạng boongke đã được xây dựng tại đây, một trong số đó đã bị phá hủy bởi ba tên lửa hành trình Storm Shadow.

Trong khi đó, bãi phóng ở vùng Bryansk được đặt gần khu định cư Navlya. Bãi phóng này nhỏ hơn đáng kể so với bãi phóng đã đề cập trước đó nhưng có cơ sở hạ tầng tương tự. Bãi phóng có ba kho chứa dạng boongke và không có bệ phóng cố định, thay vào đó việc triển khai UAV dựa trên các bệ phóng xe cơ giới.