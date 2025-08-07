Nga, Ukraine không kích lẫn nhau quy mô lớn

TPO - Vào đêm ngày 6, rạng sáng 7/8, Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ nước này. Trong khi đó, phía Nga khẳng định đã đánh chặn 82 UAV do Ukraine triển khai trong khoảng thời gian trên.

Không quân Ukraine thông báo, trong đêm ngày 6, rạng sáng 7/8, quân đội Nga đã phóng 112 máy bay không người lái tấn công và mồi bẫy. Các hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 89 UAV trong số đó, trong khi 23 chiếc khác đã tấn công 11 địa điểm. Các mảnh vỡ từ những máy bay không người lái bị bắn hạ rơi xuống ba khu vực khác.

Chính quyền Ukraine báo cáo, cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 5 người chết và 35 người khác bị thương.

Cũng trong cùng khoảng thời gian trên, phía Nga cho biết các lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 82 máy bay không người lái Ukraine.

"Từ 23h30 ngày 6/8 đến 6h10 ngày 7/8, lực lượng phòng không Nga đã vô hiệu hóa 82 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực. Số lượng UAV lớn nhất là 31 chiếc đã bị bắn hạ trên vùng biển Azov, 11 UAV khác bị vô hiệu hóa trên lãnh thổ Crimea, 10 chiếc ở vùng Rostov, 9 chiếc ở vùng Krasnodar, 8 chiếc trên Biển Đen, 7 chiếc ở vùng Volgograd, 4 chiếc trên vùng Belgorod và hai chiếc ở tỉnh Kursk và Oryol", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Theo bộ này, trong bối cảnh Ukraine tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn, Nga đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp an ninh tại các khu vực Slavyansk-na-Kubani và Novorossiysk. Ngoài ra, sân bay Volgograd cũng đã tạm hoãn các chuyến bay đến và đi.