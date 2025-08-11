Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine mất hệ thống phòng không S-300V

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái của nước này tập kích hệ thống phòng không S-300V của Ukraine ở khu vực Sumy.

Theo Avia.pro, máy bay không người lái Geran của Nga đã nhắm trúng một hệ thống tên lửa phòng không S-300V của Ukraine gần khu định cư Vorozhba thuộc tỉnh Sumy.

Nguồn tin cho biết, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng triển khai hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-300V gần tiền tuyến hơn để đánh chặn máy bay chiến đấu của Nga. Tuy nhiên, chiến dịch này đã thất bại do hệ thống phòng không không có đủ thời gian để triển khai và ngụy trang.

Máy bay không người lái cảm tử Geran của Nga ngay lập tức đã đánh trúng nơi bố trí hệ thống phòng không S-300V của Ukraine.

Chi tiết về hậu quả của cuộc tấn công vẫn đang được cập nhật.

Hiện, Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

S-300 là hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa, với radar tiên tiến, cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao. Hệ thống có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 mục tiêu trong số đó.

S-300V là phiên bản nâng cấp được phát triển dựa trên S-300. Mỗi hệ thống thường gồm một xe chỉ huy, 3 trạm radar, 6 xe chở đạn kiêm bệ phóng.

Tên lửa có chiều dài 7,5 m, đường kính khoảng 0,51 m, nặng khoảng 1.500 kg, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa được trang bị đầu đạn có sức nổ phân mảnh cao, được thiết kế để phát nổ khi đến gần mục tiêu.

Thông thường, một tên lửa tiêu chuẩn sẽ có tầm bắn khoảng 75 km, tốc độ bay đạt Mach 4, cho phép đánh chặn các mối đe dọa di chuyển nhanh trên không.

Quỳnh Như
Avia.pro
#Ukraine #S-300V #Nga #Geran #tấn công #hệ thống phòng không #Sumy #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục